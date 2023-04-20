Такі маленькі, а спричиняють дискомфорт: як прибрати розтяжки та чому вони з’являються

Чимало з нас хоча б раз у житті стикалися з розтяжками на тілі. Причин їхньої появи може бути справді багато. Це може бути й вагітність, й швидкий набір ваги чи росту. Та результат один — вузькі смужечки, що можуть розташовуватися на різних частинах тіла.

І, дійсно, такі косметичні проблеми можуть спричиняти дискомфорт, попри те, що розтяжки переважно не є болючими чи небезпечними. Тому ми вирішили з’ясувати, чому з’являються та як позбутися розтяжок на тілі.

Чому з’являються розтяжки на тілі

Від розтяжок не застрахований ніхто. Але насправді, у жінок вони з’являються частіше, ніж у чоловіків. Розтяжки можуть з’явитися:

У підлітковому віці;

У період вагітності;

Через різкий набір чи втрату ваги;

Через надмірну вагу;

Через генетичну схильність;

Через інтенсивні заняття спортом зі стрімким збільшенням м’язової маси.

Як прибрати розтяжки

Розтяжки зазвичай зникають з часом самостійно, але буває таке, що вони залишають сліди.

Існує чимало різних кремів та лосьйонів, які стверджують, що запобігають, зменшують або видаляють розтяжки. Але є дуже мало доказів їхньої ефективності.

Якщо вже так сталося, що на твоєму тілі з’явилися розтяжки — найефективнішим методом боротьби з ними буде лазерна терапія. Вона здатна вирівняти поверхневі шари шкіри, в результаті чого вони стають менш помітними.

Якщо ж говорити про креми, то тут у пригоді може стати крем із ретиноїдами. Похідні вітаміну А, ретиноїди, такі як третиноїн, необхідно наносити на шкіру. Вони можуть покращити зовнішній вигляд розтяжок, які з’явилися нещодавно.

Але з такими кремами варто бути обережним. Якщо ти вагітна чи годуєш груддю, варто обговорити з лікарем інші способи лікування розтяжок через те, що побічні ефекти такого крему можуть впливати на дитину.

Ще один варіант, який використовують, аби позбутися розтяжок — курси мезотерапії. Під час цих процедур під шкіру вводять вітамінні коктейлі, що допомагають прискорити відновлення клітин.

Профілактика утворення розтяжок

Використовуй зволожувальні засоби для тіла;

Вітаміни;

Підтримуй водний баланс організму;

Масажуй проблемні ділянки тіла;

Регулярно користуйся скрабом для тіла;

Займайся спортом;

Підтримуй збалансоване харчування.

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