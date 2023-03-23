Хочется вернуть прежнюю форму, но не нужно спешить: как убрать живот после родов

Рождение ребенка большая радость для женщины, но вовремя беременности организм сталкивается с многими испытаниями. Также происходит много изменений на гормональном уровне. А роды — сложный и болезненный процесс.

Во время беременности женщины набирают вес, в организме появляется много воды. Живот растягивается и стает больше, чтобы в нем поместился плод, это нормально. Но после родов женщины хотят побыстрее вернуть свою прошлую физическую форму. Мы расскажем, как убрать живот после родов.

Когда можно убирать живот после родов

Женщинам не терпеться убрать живот после родов, но важно знать, что в первые 40 дней нельзя заниматься спортом. В этот период происходит самостоятельное восстановление организма: сокращается матка и стенки влагалища, начинается регенерация тканей живота.

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Также, если нарушать правила и заниматься спортом, могут начаться кровотечения, произойти опущение матки. А если женщине делали кесарева сечения, могут разойтись швы.

Как убрать живот после родов

Чтобы убрать живот после родов, следует комплексно подойти к этому вопросу: нормализовать рацион, ввести в ежедневное расписание физические упражнения и другие действия, что помогут привести кожу живота и мышцы в тонус.

Перед тем как приступать к этим процессам, следует обязательно проконсультироваться со своим врачом. Он сможет оценить твое состояние и рассказать, что лучше делать в твоей ситуации.

Физическая активность

Физические нагрузки помогут ускорить метаболизм, прилив крови к кожным покровам, а также улучшить клеточное дыхание.

Если заниматься регулярно, то вернется эластичность кожного покрова, который растянулся, и произойдет укрепление мышечной ткани.

Часто для коррекции живота после родов советуют упражнения на верхний и нижний пресс и боковые наклоны. Ходить в спортзал и активно заниматься с тренажёрами нельзя, но ежедневная активная ходьба может стать хорошей нагрузкой для организма.

Но помни, что тренировки нужно начинать с малого и обязательно посоветоваться с врачом. Ведь каждая ситуация индивидуальна. Кому-то можно заниматься спортом через 40 дней после родов, а кому-то стоит еще подождать.

Бандаж

Бандаж могут использовать, чтобы фиксировать мышцы живота, ведь во время беременности они растягиваются. Бандаж поддерживает внутренние органы, корректирует проблемные зоны талии, восстанавливает тонус мышц живот. Также он может способствовать уменьшению болей в спину. Но стоит помнить, что это все также индивидуально.

Правильное питание

Физические упражнения могут не помочь убрать живот после родов, если не следить за питанием. В рационе должно быть минимальное количество жиров, что плохо влияют на кожу и могут оставаться в жировом слое.

Важно не забывать про витамины, водный баланс, полезные микроэлементы. Также стоит додерживаться определенных правил, если женщина кормит грудью. Поэтому здесь тоже важно проконсультироваться с врачом, что можно есть, а что нет, чтобы не навредить себе и малышу.

Массаж

Массаж помогает восстановить кожу живота после родов. Он ускоряет кровообращение, что помогает снизить объем живота и талии. Кроме этого, после массажа может улучшиться пищеварение.

После родов женщинам могут советовать можно лимфодренажный ручной или аппаратный массаж, это помогает ликвидировать застой жидкости в тканях, улучшить лимфоотток, вывести токсины. После прохождения целого курса можно заметить упругость тканей, укрепление обновление кожи.

Многим женщинам пришлось рожать в бомбоубежище или во время воздушных тревог. Другие могут не решаться стать мамой из-за ситуации в стране. Ранее мы рассказывали, как побороть страх родов во время войны.

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