Хочеться повернути колишню форму, але не треба поспішати: як прибрати живіт після пологів

Народження дитини — велика радість для жінки, але під час вагітності організм стикається з багатьма випробуваннями. Також відбувається багато змін на гормональному рівні. А пологи — складний і болючий процес.

Під час вагітності жінки набирають вагу, в організмі з’являється багато води. Живіт розтягується і стає більшим, щоб у ньому помістився плід, це нормально. Але після пологів жінки хочуть якнайшвидше повернути свою попередню фізичну форму. Ми розповімо, як прибрати живіт після пологів.

Коли можна прибирати живіт після пологів

Жінкам не терпиться прибрати живіт після пологів, але важливо знати, що в перші 40 днів не можна займатися спортом. У цей період відбувається самостійне відновлення організму: скорочується матка та стінки піхви, починається регенерація тканин живота.

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Також, якщо порушувати правила та займатися спортом, можуть початися кровотечі, статися опущення матки. А якщо жінці робили кесарів розтин, можуть розійтися шви.

Як прибрати живіт після пологів

Щоб прибрати живіт після пологів, слід комплексно підійти до цього питання: нормалізувати раціон, ввести у розпорядок дня фізичні вправи та інші дії, що допоможуть привести шкіру живота та м’язи в тонус.

Перед тим як розпочинати ці процеси, слід обов’язково проконсультуватися зі своїм лікарем. Він зможе оцінити твій стан та розповісти, що краще робити у твоїй ситуації.

Фізична активність

Фізичні навантаження допоможуть прискорити метаболізм, прилив крові до шкірних покривів, а також покращити дихання клітин.

Якщо регулярно займатися, то повернеться еластичність шкірного покриву, який розтягнувся, і відбудеться зміцнення м’язової тканини.

Часто для корекції живота після пологів радять вправи на верхній та нижній прес та бічні нахили. Ходити до спортзалу та активно займатися з тренажерами не можна, але щоденна активна ходьба може стати гарним навантаженням для організму.

Але пам’ятай, що тренування потрібно починати з малого та обов’язково порадитися з лікарем. Адже кожна ситуація є індивідуальною. Комусь можна займатися спортом через 40 днів після пологів, а комусь варто ще почекати.

Бандаж

Бандаж можна використовувати, щоб фіксувати м’язи живота, адже під час вагітності вони розтягуються. Бандаж підтримує внутрішні органи, коригує проблемні зони талії, відновлює тонус м’язів живота. Також він може сприяти зменшенню болю у спину. Але варто пам’ятати, що це також індивідуально.

Правильне харчування

Фізичні вправи можуть не допомогти прибрати живіт після пологів, якщо не стежити за харчуванням. У раціоні має бути мінімальна кількість жирів, що погано впливають на шкіру та можуть залишатися у жировому шарі.

Важливо не забувати про вітаміни, водний баланс, корисні мікроелементи. Також варто дотримуватись певних правил, якщо жінка годує грудьми. Тому теж важливо проконсультуватися з лікарем щодо того, що можна їсти, а що — ні, щоб не нашкодити собі та малюку.

Масаж

Масаж допомагає відновити шкіру живота після пологів. Він прискорює кровообіг, що допомагає знизити об’єм живота та талії. Крім цього, після масажу може покращитись травлення.

Після пологів жінкам можуть рекомендувати лімфодренажний ручний або апаратний масаж, це допомагає ліквідувати застій рідини в тканинах, поліпшити лімфовідтік, вивести токсини. Після проходження цілого курсу можна побачити еластичність тканин, зміцнення оновлення шкіри.

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