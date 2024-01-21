Сухая, краснеет и шелушится? Рассказываем, как ухаживать за кожей лица и тела зимой

Зимой наша кожа испытывает серьезный стресс из-за суровых погодных условий, резких перепадов температур и сухого воздуха. Поэтому все эти факторы могут привести к сухости, шелушению, раздражению и другим проблемам с кожей.

Поэтому чрезвычайно важно знать, как правильно ухаживать за кожей в холодное время года. Подробнее об этом рассказали в издании Бережи себе.

Почему зимой возникают проблемы с кожей

Зимой наша кожа может негативно реагировать на холод. И ты можешь задать вопрос: а почему происходит такая реакция?

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Причины реакции кожи на холод могут быть разнообразны. В частности, это:

повышенная чувствительность к холоду;

резкие изменения температурных условий, к примеру, при переходе из теплого помещения на улицу и наоборот;

сухость воздуха в помещениях из-за отопления.

Среди распространенных симптомов можно выделить шелушение кожи, сухость, зуд и прочее.

Согласно информации Центра громадського здоров’я МОЗ України, зимой кожа может страдать от сухости. Особенно часто такое происходит, когда температура и влажность воздуха резко падают.

Это проявляется в виде:

ощущения стянутости кожи, особенно после водных процедур;

кожа жесткая на ощупь;

зуд;

шелушение;

трещины, которые могут кровоточить;

покраснение кожи.

Как предупреждают специалисты, игнорирование сухости кожи может привести к атопическому дерматиту (экземе) или инфекциям. Бактерии могут попадать в трещины на сухой коже и таким образом послужат причиной воспаления.

Как ухаживать за кожей зимой

Уход за лицом

Для очищения кожи лица выбирай средства с маркировкой увлажняющие или мягкие. Также избегай косметики, в которой содержится спирт, ведь он может пересушивать кожу.

А чтобы эффективно увлажнить лицо, стоит придерживаться важного правила и выбирать косметику, которая подходит для твоего типа и состояния кожи.

При выборе увлажняющей продукции, обращай внимание на такие ингредиенты как масло жожоба и молочная кислота. А если сомневаешься — обратись к дерматологу за консультацией.

Уход за телом

Важно бережно ухаживать за телом. Для очищения используй крем-гели и муссы для душа с более кремообразной консистенцией. Кроме того, отдавай предпочтение продуктам без ароматизаторов. Для лиц с экземой полезными будут вазелин, масло ши, силикон, минеральные масла и ланолин.

Чтобы хорошо увлажнить тело, дерматологи советуют использовать средства в тюбиках вместо бутылок, поскольку такие кремы имеют более плотную консистенцию и лучше увлажняют.

Также зимой следует избегать или уменьшить использование косметических средств с гликолевой и салициловой кислотами, а также ретинолом. Если это невозможно — посоветуйся с дерматологом по уходу за лицом в соответствии с твоим типом кожи зимой.

Обрати внимание, что даже зимой важно использовать солнцезащитный крем с SPF не ниже 30.

В каких случаях стоит обратиться к врачу

Важно обратиться к специалисту в случаях, когда:

несмотря на тщательный уход, состояние твоей кожи не улучшается;

из-за сухости кожи появляется покраснение;

постоянный зуд и сухость кожи влияют на твой сон;

у тебя появляются открытые раны или инфекции, вызванные царапинами;

большие области кожи шелушатся или отслаиваются.

И помни, что большинство проблем с сухостью кожи можно решить с помощью правильного ухода.

Теперь ты знаешь как ухаживать за кожей зимой. Но если ты хочешь выглядеть непревзойденно, ранее мы рассказывали о десяти правилах идеальной кожи, которые люди постоянно нарушают.

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