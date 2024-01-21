Сухая, краснеет и шелушится? Рассказываем, как ухаживать за кожей лица и тела зимой

Зимой наша кожа испытывает серьезный стресс из-за суровых погодных условий, резких перепадов температур и сухого воздуха. Поэтому все эти факторы могут привести к сухости, шелушению, раздражению и другим проблемам с кожей.
Поэтому чрезвычайно важно знать, как правильно ухаживать за кожей в холодное время года. Подробнее об этом рассказали в издании Бережи себе.
Зимой наша кожа может негативно реагировать на холод. И ты можешь задать вопрос: а почему происходит такая реакция?
Причины реакции кожи на холод могут быть разнообразны. В частности, это:
Среди распространенных симптомов можно выделить шелушение кожи, сухость, зуд и прочее.
Согласно информации Центра громадського здоров’я МОЗ України, зимой кожа может страдать от сухости. Особенно часто такое происходит, когда температура и влажность воздуха резко падают.
Это проявляется в виде:
Как предупреждают специалисты, игнорирование сухости кожи может привести к атопическому дерматиту (экземе) или инфекциям. Бактерии могут попадать в трещины на сухой коже и таким образом послужат причиной воспаления.
Для очищения кожи лица выбирай средства с маркировкой увлажняющие или мягкие. Также избегай косметики, в которой содержится спирт, ведь он может пересушивать кожу.
А чтобы эффективно увлажнить лицо, стоит придерживаться важного правила и выбирать косметику, которая подходит для твоего типа и состояния кожи.
А чтобы эффективно увлажнить лицо, стоит придерживаться важного правила и выбирать косметику, которая подходит для твоего типа и состояния кожи.
При выборе увлажняющей продукции, обращай внимание на такие ингредиенты как масло жожоба и молочная кислота. А если сомневаешься — обратись к дерматологу за консультацией.
Важно бережно ухаживать за телом. Для очищения используй крем-гели и муссы для душа с более кремообразной консистенцией. Кроме того, отдавай предпочтение продуктам без ароматизаторов. Для лиц с экземой полезными будут вазелин, масло ши, силикон, минеральные масла и ланолин.
Чтобы хорошо увлажнить тело, дерматологи советуют использовать средства в тюбиках вместо бутылок, поскольку такие кремы имеют более плотную консистенцию и лучше увлажняют.
Также зимой следует избегать или уменьшить использование косметических средств с гликолевой и салициловой кислотами, а также ретинолом. Если это невозможно — посоветуйся с дерматологом по уходу за лицом в соответствии с твоим типом кожи зимой.
Обрати внимание, что даже зимой важно использовать солнцезащитный крем с SPF не ниже 30.
Обрати внимание, что даже зимой важно использовать солнцезащитный крем с SPF не ниже 30.
Важно обратиться к специалисту в случаях, когда:
И помни, что большинство проблем с сухостью кожи можно решить с помощью правильного ухода.
И помни, что большинство проблем с сухостью кожи можно решить с помощью правильного ухода.
Теперь ты знаешь как ухаживать за кожей зимой. Но если ты хочешь выглядеть непревзойденно, ранее мы рассказывали о десяти правилах идеальной кожи, которые люди постоянно нарушают.
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