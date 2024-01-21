Суха, червоніє та лущиться? Розповідаємо, як доглядати за шкірою обличчя та тіла взимку

Взимку наша шкіра зазнає серйозного стресу через суворі погодні умови, різкі перепади температур та сухе повітря. Тож усі ці фактори можуть призвести до сухості, лущення, подразнення та інших проблем зі шкірою.

Тому надзвичайно важливо знати, як правильно доглядати за шкірою в холодну пору року. Детальніше про це розповіли у виданні Бережи себе.

Чому взимку виникають проблеми зі шкірою

Взимку наша шкіра може негативно реагувати на холод. І ти можеш поставити питання: а чому відбувається така реакція?

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Причини реакції шкіри на холод можуть бути різноманітні. Зокрема, це:

підвищена чутливість до холоду;

різкі зміни температурних умов, приміром, при переході з теплого приміщення на вулиці і навпаки;

сухість повітря в приміщеннях через опалення.

Серед розповсюджених симптомів можна виокремити лущення шкіри, сухість, свербіж та інше.

Згідно з інформацією Центру громадського здоров’я МОЗ України, взимку шкіра може страждати від сухості. Особливо часто таке відбувається, коли температура та вологість повітря різко падають.

Це проявляється у вигляді:

відчуття стягнутості шкіри, особливо після водних процедур;

шкіра жорстка на дотик;

свербіж;

лущення;

тріщини, які можуть кровоточити;

почервоніння шкіри.

Як попереджають фахівці, ігнорування сухості шкіри може призвести до атопічного дерматиту (екземи) чи інфекцій. Бактерії можуть потрапляти у тріщини на сухій шкірі й спричинять запалення.

Як доглядати за шкірою взимку

Догляд за обличчям

Для очищення шкіри обличчя вибирай засоби з маркуванням зволожувальні або м’які. Також уникай косметики, у якій міститься спирт, адже він може пересушувати шкіру.

А щоб ефективно зволожити обличчя, варто дотримуватися важливого правила та обирати косметику, яка підходить для твого типу та стану шкіри.

Під час вибору зволожувальної продукції, звертай увагу на такі інгредієнти як олія жожоба та молочна кислота. А якщо маєш сумніви — звернися до дерматолога за консультацією.

Догляд за тілом

Важливо дбайливо доглядати за тілом. Для очищення використовуй крем-гелі та муси для душу з більш кремоподібною консистенцією. Окрім того, надавай перевагу продуктам без ароматизаторів. Для осіб з екземою корисними будуть вазелін, олія ши, силікон, мінеральні олії та ланолін.

Щоб добре зволожити тіло, дерматологи радять використовувати засоби у тюбиках замість пляшок, оскільки такі креми мають щільнішу консистенцію та краще зволожують.

Також узимку слід уникати або зменшити використання косметичних засобів з гліколевою та саліциловою кислотами, а також ретинолом. Якщо це неможливо — порадься з дерматологом щодо догляду за обличчям відповідно до твого типу шкіри взимку.

Зверни увагу, що навіть узимку важливо використовувати сонцезахисний крем з SPF не нижче 30.

У яких випадках варто звернутися до лікаря

Важливо звернутися до спеціаліста у випадках, коли:

попри ретельний догляд стан твоєї шкіри не покращується;

через сухість шкіри з’являється почервоніння;

постійний свербіж та сухість шкіри впливають на твій сон;

у тебе з’являються відкриті рани чи інфекції, спричинені подряпинами;

великі області шкіри лущаться або відшаровуються.

І пам’ятай, що більшість проблем із сухістю шкіри можна вирішити за допомогою правильного догляду.

Тепер ти знаєш як доглядати за шкірою взимку. Та якщо ти хочеш мати неперевершений вигляд, раніше ми розповідали про десять правил ідеальної шкіри, які люди постійно порушують.

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