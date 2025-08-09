От эпилепсии к инсульту: ученые выяснили, чем жара опасна

Пока мир переживает самые жаркие лета в истории, ученые бьют тревогу: экстремальные температуры не только влияют на наше физическое здоровье, но и кардинально меняют работу мозга.

То, что раньше считалось проблемой для людей с редкими заболеваниями, сегодня становится глобальным вызовом, который может коснуться каждого.

Об этом пишет издание BBC.

Жара вызывает множество болезней

История 13-летнего Джейка, страдающего от редкого генетического синдрома Драве, — яркое подтверждение этой тревожной тенденции. Его мама, Стефани Смит, рассказывает, как каждая жара превращается в настоящую битву за жизнь сына.

При этом заболевании даже незначительное повышение температуры может спровоцировать тяжелые судороги. К сожалению, таких историй становится всё больше.

Невролог Санджай Сисодия из Университетского колледжа Лондона, специализирующийся на эпилепсии, признал, что изменение климата уже влияет на мозг. Он отмечает, что мозг, являясь одним из самых энергозатратных органов, постоянно вырабатывает тепло.

Это заставляет организм работать на пределе возможностей, чтобы его охлаждать. Однако клетки мозга чрезвычайно чувствительны к перегреву, и когда этот механизм нарушается — последствия могут быть катастрофическими.

Мы можем представить это как часы, где все компоненты перестали работать слаженно, — объясняет Сисодия.

Когда неврологические болезни обостряются

Глобальное потепление уже выявило скрытую уязвимость многих людей. Например, во время европейской жары 2003 года около 7% избыточных смертей были связаны с неврологическими проблемами.

Похожие цифры наблюдались и во время аномальной жары в Великобритании в 2022 году.

Санджай Сисодия и его коллеги обнаружили, что повышение температуры усугубляет ряд неврологических состояний.

Эпилепсию: плохой сон, нарушение терморегуляции и влияние на некоторые лекарства могут увеличить риск приступов. Инсульт: ученые установили, что самые жаркие дни могут приводить к дополнительным 10 000 смертей от инсульта в год по всему миру. Рассеянный склероз и мигрень: симптомы обостряются из-за нарушения терморегуляции. Деменцию: пожилые люди с деменцией особенно уязвимы к жаре из-за сниженной способности адаптироваться — они забывают пить воду или укрываться от солнца.

Кроме того, некоторые препараты для лечения неврологических и психиатрических расстройств (например, шизофрении) влияют на регуляцию температуры, что делает пациентов более подверженными тепловому удару.

Жара вызывает преждевременные роды

Жара не щадит и самых маленьких. Исследования показывают, что волны жары связаны с увеличением преждевременных родов на 26%, что может привести к задержкам нервного развития и когнитивным нарушениям у детей.

По словам профессора глобального женского здоровья Джейн Херст, мы пока только начинаем понимать, почему некоторые беременные женщины более чувствительны к жаре, чем другие.

Повышение температуры также влияет на последствия, касающиеся всего общества. Оно делает мозг более восприимчивым к повреждениям, ухудшает когнитивные функции, увеличивает риск агрессивного поведения и даже связано с ростом числа самоубийств.

Более того, растет риск распространения инфекций, переносимых комарами, таких как вирус Зика или лихорадка денге, которые могут вызывать серьезные неврологические осложнения.

Глобальное кипение: новые вызовы для человечества

Мир, который мы знали, закончился. Как отметил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, наступила эпоха глобального кипения. Изменение климата усиливает неравенство в сфере здравоохранения, сильнее всего затрагивая страны с низким и средним уровнем дохода, а также уязвимые социальные группы.

Санджай Сисодия подытоживает, что то, что мы сегодня видим у людей с неврологическими расстройствами, может стать актуальным и для здоровых людей по мере прогрессирования изменения климата.

Он отмечает, что на многие вопросы пока нет ответов. Что опаснее всего — максимальная температура, длительность жары или повышение ночной температуры? Ответы на эти вопросы помогут разработать стратегии защиты самых уязвимых групп населения.

Это может быть система раннего оповещения или даже компенсация для тех, кто не может работать из-за жары.

