Від епілепсії до інсульту: вчені з’ясували, чим спека небезпечна

Поки світ переживає найспекотніші літа в історії, вчені б’ють на сполох: екстремальні температури не лише впливають на наше фізичне здоров’я, але й кардинально змінюють роботу нашого мозку.

Те, що раніше вважалося проблемою для людей з рідкісними захворюваннями, сьогодні стає глобальним викликом, який може торкнутися кожного.

Про це пише видання BBC.

Спека викликає багато хвороб

Історія 13-річного Джейка, що страждає на рідкісний генетичний синдром Драве, є яскравим підтвердженням цієї тривожної тенденції. Його мама, Стефані Сміт, розповідає, як кожна хвиля спеки перетворюється на справжню битву за життя сина.

При цьому захворюванні, навіть незначне підвищення температури може спровокувати важкі судоми. На жаль, таких історій стає все більше.

Невролог Санджай Сісодія з Університетського коледжу Лондона, що спеціалізується на епілепсії, визнав, що зміна клімату вже впливає на мозок. Він зазначає, що мозок, будучи одним з найбільш енергоємних органів, постійно виробляє тепло.

Це змушує організм працювати на межі можливостей для його охолодження. Однак, клітини мозку надзвичайно чутливі до перегріву, і коли цей механізм порушується, наслідки можуть бути катастрофічними.

— Ми можемо уявити це як годинник, де всі компоненти перестали працювати злагоджено, — пояснює Сісодія.

Коли неврологічні хвороби загострюються

Глобальне потепління вже викрило приховану вразливість багатьох людей. Наприклад, під час європейської спеки 2003 року близько 7% надлишкових смертей були пов’язані з неврологічними проблемами.

Подібні цифри спостерігалися і під час аномальної спеки у Великій Британії 2022 року.

Санджай Сісодія та його колеги виявили, що підвищення температури загострює низку неврологічних станів.

Епілепсію: поганий сон, порушення терморегуляції та вплив на деякі ліки можуть збільшити ризик нападів. Інсульт: вчені встановили, що найспекотніші дні можуть призводити до додаткових 10 000 смертей від інсульту на рік у світі. Розсіяний склероз та мігрень: симптоми загострюються через порушення терморегуляції. Деменція: літні люди, що страждають на деменцію, стають особливо вразливими до спеки через знижену здатність адаптуватися, забуваючи пити воду чи ховатися від сонця.

Крім того, деякі препарати для лікування неврологічних та психіатричних розладів (наприклад, шизофренії) впливають на регуляцію температури, що робить пацієнтів більш схильними до теплового удару.

Спека викликає передчасні пологи

Спека не щадить і найменших. Дослідження показують, що хвилі спеки пов’язані зі збільшенням передчасних пологів на 26%, що може призвести до затримок нервового розвитку та когнітивних порушень у дітей.

За словами професора глобального жіночого здоров’я Джейн Херст, ми поки що лише починаємо розуміти, чому деякі вагітні жінки більш чутливі до спеки, ніж інші.

Підвищення температури також впливає на наслідки, що стосуються всього суспільства. Воно робить мозок більш сприйнятливим до пошкоджень, погіршує когнітивні функції, збільшує ризик агресивної поведінки та навіть пов’язане зі зростанням кількості самогубств.

Щобільше, зростає і ризик поширення інфекцій, що переносяться комарами, таких як вірус Зіка чи денге, які можуть спричиняти серйозні неврологічні ускладнення.

Глобальне кипіння: нові виклики для людства

Світ, який ми знали, закінчився, і, як зазначив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, настала ера глобального кипіння. Зміна клімату посилює нерівність у сфері охорони здоров’я, найбільше вражаючи країни з низьким та середнім доходом, а також вразливі соціальні групи.

Санджай Сісодія підсумовує, що те, що ми сьогодні бачимо у людей з неврологічними розладами, може стати актуальним для людей без них у міру прогресування зміни клімату.

Він зазначає, що багато питань залишаються без відповіді. Чи найнебезпечнішою є максимальна температура, тривалість спеки чи підвищення нічної температури? Відповіді на ці питання допоможуть розробити стратегії захисту найбільш вразливих груп населення.

Це може бути система раннього попередження або навіть компенсація для тих, хто через спеку не може працювати.

