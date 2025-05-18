All inclusive с кишечной палочкой? Что лучше не есть на отдыхе в жару

Совсем скоро стартует сезон отпусков, отдыха на море и полного релакса с all inclusive. Именно такой вид отдыха, где в стоимость отеля входит питание и ряд услуг, чаще всего выбирают те, кто стремится переключиться из рутины.

Однако даже высокая цена и положительные отзывы не гарантируют твою полную безопасность в отеле, если не следить за тем, что и когда ты ешь.

Эксперт по организации отдыха Джесси Чемберс объяснила в статье Daily Express, что не все, что подают на “шведский стол”, стоит есть — особенно в жаркую погоду. Мы пересказываем самое главное в материале.

Что лучше не есть на отдыхе

По словам эксперта, на таких отдыхах гораздо выше шанс заболеть не из-за льда в коктейле, а завтраком или обедом.

Еще больше опасностей несут столовые наборы, которыми пользуются тысячи людей.

— Шведский стол это удобно, но часто здесь не замечают перекрестного загрязнения. Это об одной и той же посуде для различных блюд, подносе, где хранятся продукты или блюда при не рекомендованной температуре.

Всегда предпочитай свежеприготовленные блюда и приходи есть в наиболее загруженные часы, — дает непопулярный совет Чемберс.

Вместе с тем, эксперт выделила несколько неожиданных групп продуктов, которых следует остерегаться на отдыхе в теплую погоду. Спойлер: речь совсем не о мясе.

Какие продукты лучше не есть на отдыхе

Заранее нарезанные фрукты и салат, грязь и бактерии от плохо очищенной воды могут активнее размножаться.

Вареный рис и макароны — эти продукты при комнатной температуре являются местом для активного распространения бактерий.

Мясная нарезка и мягкие сыры — если их неправильно охладить, они являются распространенной причиной отравлений.

Вареные соусы и подливки со временем без высокой температуры могут киснуть и портиться.

Сливочные десерты, такие как заварные пироги или тирамису, могут быстро испортиться от тепла, визуально не изменившись, скрывая опасность.

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