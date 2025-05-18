All inclusive з кишковою паличкою? Що краще не їсти на відпочинку у спеку

Зовсім скоро стартує сезон відпусток, відпочинку на морі та повного релаксу з all inclusive. Саме такий вид відпочинку, де у вартість готелю входить харчування та низка послуг, найчастіше обирають ті, хто прагне перемикнутися з рутини.

Однак навіть висока ціна та позитивні відгуки не гарантують твою повну безпеку у готелі, якщо не стежити за тим, що і коли ти їси.

Експертка з організації відпочинку Джессі Чемберс пояснила у статті Daily Express, що не все, що подають на “шведський стіл”, варто їсти — особливо у спекотну погоду. Ми переповідаємо найголовніше далі у матеріалі.

Що краще не їсти на відпочинку

За словами експертки, на таких відпочинках набагато вищий шанс захворіти не від льоду у коктейлі, а він сніданку чи обіду.

Ще більше небезпеки несуть столові набори, якими користуються тисячі людей.

— Шведський стіл це зручно, але часто тут не помічають перехресне забруднення. Це про один і той самий посуд для різних страв, таці, де зберігаються продукти або страви при нерекомендованій температурі.

Завжди надавай перевагу свіжоприготованим стравам і приходь їсти у найбільш завантажені години, — дає непопулярну пораду Чемберс.

Разом з тим, експертка виокремила кілька неочікуваних груп продуктів, який варто остерігатися на відпочинку в теплу погоду. Спойлер: йдеться зовсім не про мʼясо.

Які продукти краще не їсти на відпочинку

Завчасно нарізані фрукти та салат, адже бруд та бактерії від погано очищеної води можуть активніше розмножуватися. Варений рис і макарони — ці продукти при кімнатній температурі є місцем для активного поширення бактерій.

М’ясна нарізка та м’які сири — якщо їх неправильно охолодити, вони є поширеною причиною отруєнь.

Варені соуси та підливи з часом без підтримування високої температури можуть киснути та псуватися. Вершкові десерти, такі як заварні пироги або тирамісу можуть швидко зіпсуватися від тепла, візуально не змінившись, приховуючи небезпеку.

Не всі нині можуть поїхати на відпочинок за кордон. Тож ми зібрали список цікавих місць в Україні, де можна цікаво та якісно провести свій вільний час: шукай за посиланням.

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