Вместо стакана воды — какие продукты наполнят тебя влагой

Часто ловишь себя на мысли, что нужно пить больше воды? И как часто после этого выпиваешь хотя бы стакан?

По данным Минздрава, достаточное количество употребленной за сутки воды может помочь преодолевать хроническую усталость, стресс, улучшает работу мозга. Для каждого человека норма выпитой воды разная.

Примерная норма жидкости в день для взрослого человека составляет 4% от общей массы тела. То есть для человека весом 70-75 кг этот показатель составит 2800-3000 мл/день. Это не только вода, но и жидкость, которую мы получаем с едой, — добавляют в Минздраве.

Так действительно ли можно заменить воду другой жидкостью, если постоянно забываешь за свою бутылку с H2O? Медиа Клац поделилось несколькими советами, мы подобрали самое интересное для тебя дальше.

Как употреблять норму воды

Гидратация — это насыщение тела водой для поддержания нормального функционирования. Однако получать суточную норму жидкости человек может не только из воды, но и продуктов, ягод и блюд, таких как суп или борщ.

Зачастую мы забываем выпить воду, потому что у нее нет вкуса — наши рецепторы привыкли к целому взрыву вкусов во рту!

Согласись, что это не сильно привлекает.

Но покрыть потребность во вкусе и гидратации могут продукты — овощи, фрукты и ягоды! Их список даем дальше.

Арбуз — это первое, что приходит в голову, когда думаешь о жидкостях в пище. Летом арбузы часто появляются в наших тарелках. Эта ягода содержит около 90% воды. А если знать, как выбрать арбуз, то вкуснятина станет альтернативой не только воде, но и десертам. Огурец почти на 95% состоит из воды. Употреблять его можно как соло, так и в салатах, закусках и блюдах. Ягоды — особенно голубика, малина, смородины и т.п. содержат большое количество жидкости. А еще и антиоксиданты, очень полезные для человека. Йогурт может являться источником воды, если в нем нет сахара и ароматизаторов. Листья салата и другой зелени содержат не только витамины и клетчатку, но и влагу. К тому же, зелень в салатах может улучшать состояние твоего кишечника и кожи. Супы и борщи — в холодной подаче они прекрасно заменят стакан воды!

Какие продукты провоцируют жажду

Конечно, в очень жаркие дни следует следить за тем, что ты употребляешь в пищу. Ведь очень соленые, сладкие и острые продукты будут провоцировать у тебя большую жажду.

Также следует воздержаться от алкоголя и кофе в такие дни.

Лучше употребляй максимально натуральные и необработанные продукты, а еще — не заставляй себя пить сразу литр воды. Лучше идти к цели маленькими шагами.

Чтобы вода не вызывала тошноты сначала, можно добавлять к ней лимон. Кому стоит попробовать такой рецепт, а кому вода с лимоном навредит, мы рассказывали в нашем другом материале.

