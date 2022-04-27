Каждую весну болеешь? Читай, какие симптомы гиповитаминоза и как с ними бороться

Весной, когда природа просыпается от зимней спячки, нам тоже хочется щебетать, даже несмотря на войну. Но полноценно “расправить крылья” мешает апатичное состояние, постоянная усталость и частые простуды.
Врач-диетолог Юлия Поворознюк объяснила, действительно ли причиной такого состояния является так называемый весенний авитаминоз и как вернуть себе силы.
Весной людям действительно не хватает витаминов, чтобы приспособиться к резким погодным изменениям и новому режиму жизни. По словам диетолога, фрукты и овощи, которые долгое время хранятся на прилавках супермаркетов, не могут обеспечить нас необходимыми витаминами. Кроме того, в межсезонье обостряются хронические заболевания.
Впрочем, называть это состояние авитаминозом неправильно, ведь это все-таки не полное отсутствие витаминов, а их недостаток — гиповитаминоз.
Признаки весеннего гиповитаминоза индивидуальны и зависят от того, каких именно микроэлементов не хватает организму.
К симптомам весеннего гиповитаминоза можно отнести:
Даже недостаток одного витамина может вызвать серьезные последствия: нарушение образования необходимых ферментов, обмена веществ, возникновение хронических заболеваний.
Поворознюк уверена, что здоровое сбалансированное питание — ключ к решению этой проблемы.
Добавь в свой ежедневный рацион:
Витамин D, который синтезируется нашей кожей на солнце, в украинских климатических условиях начинает вырабатываться только в середине апреля. Поэтому до этого времени следует принимать витамин в виде таблеток или капелек, которые продаются в аптеке.
Особенно во время войны, когда люди постоянно находятся в стрессовом состоянии, важно беречь себя: полноценно отдыхать, гулять на свежем воздухе (по возможности) и пытаться спать восемь часов в сутки.
Помочь решить проблемы, связанные с перееданием, отсутствием аппетита, обострением заболеваний может правильно налаженный режим дня. Читай, зачем нужен режим дня во время войны.