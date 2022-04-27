Каждую весну болеешь? Читай, какие симптомы гиповитаминоза и как с ними бороться

Весной, когда природа просыпается от зимней спячки, нам тоже хочется щебетать, даже несмотря на войну. Но полноценно “расправить крылья” мешает апатичное состояние, постоянная усталость и частые простуды.

Врач-диетолог Юлия Поворознюк объяснила, действительно ли причиной такого состояния является так называемый весенний авитаминоз и как вернуть себе силы.

Авитаминоз VS гиповитаминоз

Весной людям действительно не хватает витаминов, чтобы приспособиться к резким погодным изменениям и новому режиму жизни. По словам диетолога, фрукты и овощи, которые долгое время хранятся на прилавках супермаркетов, не могут обеспечить нас необходимыми витаминами. Кроме того, в межсезонье обостряются хронические заболевания.

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Впрочем, называть это состояние авитаминозом неправильно, ведь это все-таки не полное отсутствие витаминов, а их недостаток — гиповитаминоз.

Симптомы гиповитаминоза

Признаки весеннего гиповитаминоза индивидуальны и зависят от того, каких именно микроэлементов не хватает организму.

К симптомам весеннего гиповитаминоза можно отнести:

сухость кожи и склонность к раздражению;

сухие, посеченные волосы, которые выпадают больше, чем обычно;

потрескавшиеся губы;

головную боль;

усталость;

вялость;

тошноту;

сонливость;

частые простуды;

мышечную слабость;

снижение иммунного барьера.

Даже недостаток одного витамина может вызвать серьезные последствия: нарушение образования необходимых ферментов, обмена веществ, возникновение хронических заболеваний.

Как побороть нехватку витаминов весной

Поворознюк уверена, что здоровое сбалансированное питание — ключ к решению этой проблемы.

Добавь в свой ежедневный рацион:

достаточное количество овощей;

квашеные продукты;

киви;

размороженные ягоды;

цитрусовые.

Витамин D, который синтезируется нашей кожей на солнце, в украинских климатических условиях начинает вырабатываться только в середине апреля. Поэтому до этого времени следует принимать витамин в виде таблеток или капелек, которые продаются в аптеке.

Особенно во время войны, когда люди постоянно находятся в стрессовом состоянии, важно беречь себя: полноценно отдыхать, гулять на свежем воздухе (по возможности) и пытаться спать восемь часов в сутки.

Помочь решить проблемы, связанные с перееданием, отсутствием аппетита, обострением заболеваний может правильно налаженный режим дня. Читай, зачем нужен режим дня во время войны.