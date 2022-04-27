Щовесни часто хворієш? Читай, які симптоми гіповітамінозу та як з ними боротися

Навесні, коли природа прокидається від зимової сплячки, нам теж хочеться щебетати, навіть попри війну. Але повноцінно “розправити крила” заважає апатичний стан, постійна втома та часті застуди.

Лікарка-дієтологиня Юлія Поворознюк пояснила, чи справді причиною такого стану є так званий весняний авітаміноз та як повернути собі сили.

Авітаміноз VS гіповітаміноз

Навесні людям дійсно бракує вітамінів для того, щоб пристосуватися до різких погодних змін та нового режиму життя. За словами дієтологині, фрукти й овочі, які довгий час зберігаються на прилавках супермаркетів, не можуть забезпечити нас необхідними вітамінами. Крім того, у міжсезоння загострюються хронічні хвороби.

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Утім, називати цей стан авітамінозом неправильно, адже це все-таки не повна відсутність вітамінів, а їх нестача — гіповітаміноз.

Симптоми гіповітамінозу

Ознаки весняного гіповітамінозу індивідуальні й залежать від того, яких саме мікроелементів бракує організму.

До симптомів весняного гіповітамінозу можна віднести:

сухість шкіри та схильність до подразнення;

сухе, посічене волосся, яке випадає більше, ніж зазвичай;

потріскані губи;

головний біль;

втома;

млявість;

нудота;

сонливість;

часті застуди;

м’язова слабкість;

зниження імунного бар’єра.

Навіть нестача одного вітаміну може спричинити серйозні наслідки: порушення утворення необхідних ферментів, обміну речовин, виникнення хронічних захворювань.

Як побороти нестачу вітамінів весною

Поворознюк впевнена, що здорове збалансоване харчування — ключ до розв’язання цієї проблеми.

Додай у свій щоденний раціон:

достатню кількість овочів;

квашені продукти;

ківі;

розморожені ягоди;

цитрусові.

Вітамін D, який синтезується нашою шкірою на сонці, починає це робити в українських кліматичних умовах лише в середині квітня. Тож до цього часу варто приймати вітамін у вигляді пігулок або крапельок, які продаються в аптеці.

Особливо під час війни, коли люди постійно перебувають у стресовому стані, важливо берегти себе: повноцінно відпочивати, гуляти на свіжому повітрі (за можливості) та намагатися спати вісім годин на добу.

Допомогти розв’язати проблеми, пов’язані з переїданням, відсутністю апетиту, загостренням захворювань може правильно налагоджений режим дня. Читай, навіщо потрібен режим дня під час війни.