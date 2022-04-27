Щовесни часто хворієш? Читай, які симптоми гіповітамінозу та як з ними боротися

Навесні, коли природа прокидається від зимової сплячки, нам теж хочеться щебетати, навіть попри війну. Але повноцінно “розправити крила” заважає апатичний стан, постійна втома та часті застуди.
Лікарка-дієтологиня Юлія Поворознюк пояснила, чи справді причиною такого стану є так званий весняний авітаміноз та як повернути собі сили.
Навесні людям дійсно бракує вітамінів для того, щоб пристосуватися до різких погодних змін та нового режиму життя. За словами дієтологині, фрукти й овочі, які довгий час зберігаються на прилавках супермаркетів, не можуть забезпечити нас необхідними вітамінами. Крім того, у міжсезоння загострюються хронічні хвороби.
Утім, називати цей стан авітамінозом неправильно, адже це все-таки не повна відсутність вітамінів, а їх нестача — гіповітаміноз.
Ознаки весняного гіповітамінозу індивідуальні й залежать від того, яких саме мікроелементів бракує організму.
До симптомів весняного гіповітамінозу можна віднести:
Навіть нестача одного вітаміну може спричинити серйозні наслідки: порушення утворення необхідних ферментів, обміну речовин, виникнення хронічних захворювань.
Поворознюк впевнена, що здорове збалансоване харчування — ключ до розв’язання цієї проблеми.
Додай у свій щоденний раціон:
Вітамін D, який синтезується нашою шкірою на сонці, починає це робити в українських кліматичних умовах лише в середині квітня. Тож до цього часу варто приймати вітамін у вигляді пігулок або крапельок, які продаються в аптеці.
Особливо під час війни, коли люди постійно перебувають у стресовому стані, важливо берегти себе: повноцінно відпочивати, гуляти на свіжому повітрі (за можливості) та намагатися спати вісім годин на добу.
Допомогти розв’язати проблеми, пов’язані з переїданням, відсутністю апетиту, загостренням захворювань може правильно налагоджений режим дня. Читай, навіщо потрібен режим дня під час війни.