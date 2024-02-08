Кератин в домашних условиях: гладкие и блестящие волосы — это реально

Так уж сложилось, что обладательницы гладких и ровных волос мечтают о пышных локонах, а те, у кого, как говорится, “кудри вьются” — считают, что с гладкими и ровными волосами меньше проблем и они очень стильно и эффектно выглядят. Вот именно для таких красавиц существует процедура под названием кератиновое восстановление волос.

Именно так, идеально ровные, гладкие и блестящие волосы — реальность даже для обладательниц вьющихся локонов. В нашем материале мы расскажем о пошаговых кератиновых выпрямлениях волос в домашних условиях.

Что такое кератиновое выпрямление

Кератиновое выпрямление — это процедура интенсивного восстановления волос на молекулярном уровне, при которой аминокислота — кератин реконструирует поврежденные участки волос, интенсивно оздоравливает и укрепляет волосы по всей длине. В отличие от ламинирования, кератирование оказывает не только косметический эффект, который сохраняется в течение нескольких недель, но обладает сильным оздоровительным действием.

Сейчас также смотрят

Кому рекомендована процедура кератинового обновления

Всем обладательницам сухих, пористых, сеченных, осветленных и химически обработанных волос. Кератиновый уход не имеет никаких противопоказаний и побочных эффектов, он абсолютно безопасен, а делать его можно не только в салонных, но и в домашних условиях.

Необходимые материалы для работы

Очень важно выбрать качественное средство. Лучше всего отдавать предпочтение кератину без использования формальдегида, который в зависимости от его количества может быть опасным для твоего здоровья.

Купить кератин и сопутствующие шампуни можно даже на разлив, что значительно уменьшает расходы на покупку. Тебе понадобятся:

Кератин.

Шампунь глубокой очистки.

Шампунь безсульфатный.

Кисточка для окрашивания.

Емкость.

Расческа с мелкими зубцами (обязательно пластмассовая, не металлическая).

Зажимы для волос.

Выравниватель.

Фен.

Маска респираторная (в зависимости от кератина, некоторые очень едкие).

Перчатки.

Как делать кератин в домашних условиях

Начинаем с мытья головы. Используем для этого шампунь глубокой очистки. Голову следует промыть шампунем дважды. Вымытые чистые волосы необходимо промокнуть полотенцем. Просушиваем волосы до слегка влажного состояния. Высушенные волосы следует разделить на ровные небольшие пряди и закрепить на затылке, это упростит дальнейшую работу с кератином. Подготовленные пряди готовы к нанесению кератина. Перелей кератин в миску и немного перемешай его кисточкой. Тебе понадобятся навыки окрашивания волос. Кератин наносится, как и краска, аккуратно промазывая всю прядь. Для лучшего эффекта пряди с кератином расчеши расческой с мелкими зубцами. Распределяя кератин по волосам, необходимо отступить от корней на 2-3 см. С кератином на волосах ждем 30 минут. Не стоит волосы закалывать или закручивать в гульку, а также накрывать. Дай волосам самим подсохнуть. Если волосы через 30 минут остались влажными, их следует подсушить феном на низкой температуре. Нагретым выпрямителем для волос проходим по каждой пряди 5-7 раз, не забывая о кончиках. Пряди снова можно расчесать. Процедура будет завершена, когда все пряди будут “выглажены”. В течение 3 дней волосы мыть нельзя, также нельзя попадать под дождь, не закалывать и не завязывать в хвост. Очень важно соблюдать все эти правила, чтобы результат тебя порадовал. Если за 3 дня кончики чуть-чуть поломались, их необходимо снова протянуть выпрямителем. В дальнейшем, для сохранения эффекта, мой голову только безсульфатными шампунями.

Кератиновое выравнивание волос: видео

Домашнее кератиновое выпрямление волос ничем не отличается от салонного, как по качеству, так и по результату, стоит только соблюдать все правила, и результат будет радовать тебя от 3 до 12 недель. Надеюсь, с нашими подсказками процедура кератинового обновления тебе удастся без проблем, и, главное, результат будет непревзойден. А если ты, наоборот, мечтаешь быть кудрявой, наш материал — как сделать кудряшки в домашних условиях — для тебя.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.