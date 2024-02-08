Кератин в домашних условиях: гладкие и блестящие волосы — это реально

Так уж сложилось, что обладательницы гладких и ровных волос мечтают о пышных локонах, а те, у кого, как говорится, “кудри вьются” — считают, что с гладкими и ровными волосами меньше проблем и они очень стильно и эффектно выглядят. Вот именно для таких красавиц существует процедура под названием кератиновое восстановление волос.
Именно так, идеально ровные, гладкие и блестящие волосы — реальность даже для обладательниц вьющихся локонов. В нашем материале мы расскажем о пошаговых кератиновых выпрямлениях волос в домашних условиях.
Кератиновое выпрямление — это процедура интенсивного восстановления волос на молекулярном уровне, при которой аминокислота — кератин реконструирует поврежденные участки волос, интенсивно оздоравливает и укрепляет волосы по всей длине. В отличие от ламинирования, кератирование оказывает не только косметический эффект, который сохраняется в течение нескольких недель, но обладает сильным оздоровительным действием.
Всем обладательницам сухих, пористых, сеченных, осветленных и химически обработанных волос. Кератиновый уход не имеет никаких противопоказаний и побочных эффектов, он абсолютно безопасен, а делать его можно не только в салонных, но и в домашних условиях.
Очень важно выбрать качественное средство. Лучше всего отдавать предпочтение кератину без использования формальдегида, который в зависимости от его количества может быть опасным для твоего здоровья.
Купить кератин и сопутствующие шампуни можно даже на разлив, что значительно уменьшает расходы на покупку. Тебе понадобятся:
Домашнее кератиновое выпрямление волос ничем не отличается от салонного, как по качеству, так и по результату, стоит только соблюдать все правила, и результат будет радовать тебя от 3 до 12 недель.
Надеюсь, с нашими подсказками процедура кератинового обновления тебе удастся без проблем, и, главное, результат будет непревзойден.
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