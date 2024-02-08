Кератин у домашніх умовах: мати гладке і блискуче волосся — реально

Так вже склалось, що власниці гладкого та рівного волосся мріють про пишні локони, а ті, у кого, як кажуть, “кучері в’ються” — вважають, що з гладким та рівним волоссям менше проблем і воно має дуже стильний та ефектний вигляд. От саме для других красунь існує процедура під назвою кератинове відновлення волосся.
Саме так, ідеально рівне, гладке і блискуче волосся — реальність навіть для власниць кучерявих локонів. У нашому матеріалі ми розкажемо про покрокове кератинове випрямлення волосся в домашніх умовах.
Кератування — це процедура інтенсивного відновлення волосся на молекулярному рівні, за якої амінокислота — кератин реконструює пошкоджені ділянки волосся, інтенсивно оздоровлює та зміцнює волосся по всій довжині. На відміну від ламінування, кератування надає не тільки косметичний ефект, який зберігається протягом кількох тижнів, а має сильну оздоровчу дію.
Усім власницям сухого, пористого, січеного, освітленого та хімічно обробленого волосся. Кератиновий догляд не має жодних протипоказань та побічних ефектів, він абсолютно безпечний, а робити його можна не тільки в салонних, а й у домашніх умовах.
Дуже важливо вибрати якісний засіб. Найкраще надавати перевагу кератину без використання формальдегіду, який, залежно від його кількості, може бути небезпечним для твого здоров’я.
Купити кератин та супутні шампуні до нього можна навіть на розлив, що значно зменшує витрати на покупку. Тобі знадобляться:
Домашнє кератинове випрямлення волосся нічим не відрізняється від салонного, як за якістю, так і за результатом, варто тільки дотримуватися всіх правил, і результат буде радувати тебе від 3 до 12 тижнів.
Сподіваюсь, з нашими підказками процедура кератинового відновлення тобі вдасться без проблем, і, головне, результат буде неперевершений.
А якщо ти, навпаки, мрієш бути кучерявою, наш матеріал — як зробити кучері в домашніх умовах — для тебе.
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