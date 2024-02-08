Кератин у домашніх умовах: мати гладке і блискуче волосся — реально

Так вже склалось, що власниці гладкого та рівного волосся мріють про пишні локони, а ті, у кого, як кажуть, “кучері в’ються” — вважають, що з гладким та рівним волоссям менше проблем і воно має дуже стильний та ефектний вигляд. От саме для других красунь існує процедура під назвою кератинове відновлення волосся.

Саме так, ідеально рівне, гладке і блискуче волосся — реальність навіть для власниць кучерявих локонів. У нашому матеріалі ми розкажемо про покрокове кератинове випрямлення волосся в домашніх умовах.

Що таке кератування

Кератування — це процедура інтенсивного відновлення волосся на молекулярному рівні, за якої амінокислота — кератин реконструює пошкоджені ділянки волосся, інтенсивно оздоровлює та зміцнює волосся по всій довжині. На відміну від ламінування, кератування надає не тільки косметичний ефект, який зберігається протягом кількох тижнів, а має сильну оздоровчу дію.

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Кому рекомендована процедура кератинового відновлення

Усім власницям сухого, пористого, січеного, освітленого та хімічно обробленого волосся. Кератиновий догляд не має жодних протипоказань та побічних ефектів, він абсолютно безпечний, а робити його можна не тільки в салонних, а й у домашніх умовах.

Необхідні матеріали для роботи

Дуже важливо вибрати якісний засіб. Найкраще надавати перевагу кератину без використання формальдегіду, який, залежно від його кількості, може бути небезпечним для твого здоров’я.

Купити кератин та супутні шампуні до нього можна навіть на розлив, що значно зменшує витрати на покупку. Тобі знадобляться:

Кератин.

Шампунь глибокого очищення.

Шампунь безсульфатний.

Пензлик для фарбування.

Миска.

Гребінець з дрібними зубцями (обов’язково пластмасовий, не металевий).

Затискачі для волосся.

Вирівнювач.

Фен.

Маска респіраторна (залежно від кератину, деякі — дуже їдкі).

Рукавички.

Як робити кератин у домашніх умовах

Починаємо з миття голови. Використовуємо для цього шампунь глибокого очищення. Голову варто промити шампунем двічі. Вимите чисте волосся необхідно промокнути рушником. Просушуємо волосся до злегка вологого стану. Висушене волосся слід розділити на рівні невеликі пасма і закріпити на потилиці, це спростить подальшу роботу з кератином. Підготовлені пасма готові до нанесення кератину. Перелий кератин в миску і трохи перемішай його пензликом. Тобі знадобляться навички фарбування волосся. Кератин наноситься, як і фарба, акуратно промащуючи все пасмо. Для кращого ефекту пасма з кератином розчеши гребінцем з дрібними зубцями. Розподіляючи кератин по волоссю, потрібно відступити від коренів на 2-3 см. З кератином на волоссі очікуємо 30 хвилин. Не варто волосся заколювати або закручувати в дульку, а також чимось накривати. Дай волоссю підсохнути самому. Якщо через 30 хвилин волосся залишилося вологим, його варто підсушити феном на низькій температурі. Нагрітим випрямлячем для волосся проходимо по кожному пасму 5-7 разів, не забуваючи про кінчики. Пасма знову можна розчесати. Процедура буде завершена, коли всі пасма будуть “випрасувані”. Протягом 3 днів волосся мити не можна, також не можна потрапляти під дощ, не заколювати та не зав’язувати у хвіст. Дуже важливо дотримуватися всіх цих правил, щоб результат тебе порадував. Якщо за 3 дні кінчики трохи заламалися, їх необхідно знову протягнути випрямлячем. Надалі, для збереження ефекту, мий голову тільки безсульфатними шампунями.

Кератинове вирівнювання волосся: відео

Домашнє кератинове випрямлення волосся нічим не відрізняється від салонного, як за якістю, так і за результатом, варто тільки дотримуватися всіх правил, і результат буде радувати тебе від 3 до 12 тижнів. Сподіваюсь, з нашими підказками процедура кератинового відновлення тобі вдасться без проблем, і, головне, результат буде неперевершений. А якщо ти, навпаки, мрієш бути кучерявою, наш матеріал — як зробити кучері в домашніх умовах — для тебе.

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