Без щипців та шкоди для волосся. Як зробити кучері в домашніх умовах

Стилізація волосся — процес, який має дарувати задоволення, спокій та почуття власної краси. А кучері можуть надати ще й святковості та легкості до образу. Щоб процес й справді був приємним, а результат — тривалим, розповідаємо тобі кілька способів, як зробити кучеряве волосся в домашніх умовах.
Даємо тобі три способи, як зробити кучері на прямому волоссі без щипців чи випрямляча для волосся.
У нових наборах фенів виробники додають до вмісту дифузор — спеціальну насадку на фен з довгою щіткою. Зробити кучері з ефектом мокрого волосся буде найпростіше саме завдяки такому методу.
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Такий метод краще виконувати за п’ять — сім годин до того, як потрібно буде робити зачіску. З ним також буде зручно спати, тож можна заплести волосся перед сном і виконати зачіску уже зранку.
Для такого методу може підійти пояс від халата, або спеціальні м’які бігуді.
Фото: Instagram
Кучерявий метод миття волосся вже давно став улюбленцем серед дівчат. Прийшов він до нас з соціальної мережі TikTok.
Для того, аби такий метод точно приніс бажаний результат, тобі знадобляться шампунь, звичайний кондиціонер та кондиціонер, що не змивається, а також засіб для вкладання волосся.
Якщо тобі сподобався результат і ти прагнеш мати доглянуті кучері, тоді читай наш матеріал про догляд за кучерявим волоссям та які зачіски можна робити.
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