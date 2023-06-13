Без щипців та шкоди для волосся. Як зробити кучері в домашніх умовах

Стилізація волосся — процес, який має дарувати задоволення, спокій та почуття власної краси. А кучері можуть надати ще й святковості та легкості до образу. Щоб процес й справді був приємним, а результат — тривалим, розповідаємо тобі кілька способів, як зробити кучеряве волосся в домашніх умовах.

Як зробити кучеряве волосся

Даємо тобі три способи, як зробити кучері на прямому волоссі без щипців чи випрямляча для волосся.

Кучеряве волосся за допомогою піни та фену

У нових наборах фенів виробники додають до вмісту дифузор — спеціальну насадку на фен з довгою щіткою. Зробити кучері з ефектом мокрого волосся буде найпростіше саме завдяки такому методу.

Зараз також дивляться

На чисте вологе волосся нанеси піну для стилізації волосся високого рівня фіксації. Фен із насадкою ввімкни на прохолодне повітря та на невисокій інтенсивності суши волосся знизу догори. Щоб виконати метод правильно, потрібно на дифузор покласти пасма волосся. Після висихання закріпи результат лаком для волосся. Не розчісуй його, а розділи кучері руками.

Як зробити кучеряве волосся з допомогою м’якого поясу

Такий метод краще виконувати за п’ять — сім годин до того, як потрібно буде робити зачіску. З ним також буде зручно спати, тож можна заплести волосся перед сном і виконати зачіску уже зранку.

Для такого методу може підійти пояс від халата, або спеціальні м’які бігуді.

Закріпи пояс або бігуді шпилькою для волосся на тім’ї. Розділи волосся на дві частини, і поступово намотуй пасма по колу на бігуді з одного боку. Зафіксуй пасма гумкою для волосся. Повтори 2 та 3 пункти з пасмами волосся з іншого боку. Закрути бігуді позаду чи поверх голови — як тобі буде зручно ходити чи спати. Зачіску зафіксуй лаком.

Кучерявий метод миття волосся

Кучерявий метод миття волосся вже давно став улюбленцем серед дівчат. Прийшов він до нас з соціальної мережі TikTok.

Для того, аби такий метод точно приніс бажаний результат, тобі знадобляться шампунь, звичайний кондиціонер та кондиціонер, що не змивається, а також засіб для вкладання волосся.

Двічі промий шкіру голови шампунем. Нанеси кондиціонер на пасма волосся, ретельно розподіли засіб по волоссю за допомогою гребінця. Знизу догори підбери пасма у руки та стискай їх кілька разів, формуючи кучері. Промий прохолодною водою засіб таким же методом: стискаючи пасма у руках, формуючи кучері. Тоді нанеси незмивний кондиціонер і знову повтори стискання волосся. Нанеси засіб для вкладання волосся і формуй кучері тим самим способом. Для цього знадобиться трохи часу. Висушити волосся можна або за допомогою дифузора та фена, або шляхом природного висихання.

Якщо тобі сподобався результат і ти прагнеш мати доглянуті кучері, тоді читай наш матеріал про догляд за кучерявим волоссям та які зачіски можна робити.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!