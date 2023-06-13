Здоров'я та краса

Без щипців та шкоди для волосся. Як зробити кучері в домашніх умовах

Вікторія Мельник, редакторка сайту 13 Червня 2023, 19:30
Як зробити кучеряве волосся
Фото: Pexels

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