Без плойки и вреда для волос. Как сделать кудри в домашних условиях

Стилизация волос — процесс, который должен дарить удовольствие, спокойствие и чувство собственной красоты. А кудри могут придать ещё и праздничность и легкость образу. Чтобы процесс действительно был приятным, а результат — длительным, рассказываем тебе несколько способов, как сделать кудрявые волосы в домашних условиях.

Как сделать кудрявые волосы

Смотри три способа, как сделать кудри на прямых волосах без плойки или выпрямителя для волос.

Кудрявые волосы с помощью пены и фена

В новых наборах фенов производители добавляют к содержимому диффузор — специальную насадку на фен с длинной щеткой. Сделать кудри с эффектом мокрых волос будет просто именно благодаря такому методу.

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На чистые, влажные волосы нанеси пену для стилизации волос высокого уровня фиксации. Фен с насадкой включи на прохладный воздух и на невысокой интенсивности суши волосы снизу вверх. Чтобы выполнить метод правильно, нужно на диффузор положить пряди волос. После высыхания закрепи результат лаком для волос. Не расчёсывай их, а раздели кудри руками.

Как сделать кудрявые волосы с помощью мягкого пояса

Такой метод лучше выполнять за пять — семь часов до того, как нужно будет делать прическу. С ним также будет удобно спать, так что можно заплести волосы перед сном и выполнить прическу уже утром.

Для такого метода может подойти пояс от халата или специальные мягкие бигуди.

Закрепи пояс или бигуди заколкой для волос на теме. Раздели волосы на две части, и постепенно наматывай пряди по кругу на бигуди с одной стороны. Зафиксируй пряди резинкой для волос. Повтори 2 и 3 пункты с прядями волос с другой стороны. Закрути бигуди сзади или поверх головы — как тебе будет удобно ходить или спать. Прическу зафиксируй лаком.

Кудрявый метод мытья волос

Кудрявый метод мытья волос уже давно стал любимцем среди девушек. Пришел он к нам из социальной сети TikTok.

Для того чтобы такой метод точно принес желаемый результат, тебе понадобятся шампунь, обычный кондиционер и не смывающийся кондиционер, а также средство для укладки волос.

Дважды промой кожу головы шампунем. Нанеси кондиционер на пряди волос, тщательно распредели средство по волосам с помощью расчески. Снизу вверх подбери пряди в руки и сжимай их несколько раз, формируя кудри. Промой прохладной водой средство таким же методом: сжимая пряди в руках, формируя кудри. Тогда нанеси несмываемый кондиционер и снова повтори сжатие волос. Нанеси средство для укладки волос и формируй кудри тем же способом. Для этого потребуется немного времени. Высушить волосы можно либо с помощью диффузора и фена, либо путем естественного высыхания.

Если тебе понравился результат и ты хочешь иметь ухоженные кудри, тогда читай наш материал об уходе за вьющимися волосами и какие прически можно делать.

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