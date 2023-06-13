Здоровье и красота

Без плойки и вреда для волос. Как сделать кудри в домашних условиях

Виктория Мельник, редактор сайта 13 июня 2023, 19:30
Как сделать кудрявые волосы
Фото: Pexels

Больше новостей
Екологічні проблеми після підриву Каховської ГЕС
Нехватка питьевой воды, загрязнение моря, гибель рыбы. Последствия катастрофы на Каховской ГЭС
Що можна провозити до Польщі через кордон з Україною: список
Чтобы не было проблем на таможенном контроле: что можно провозить из Украины в Польшу — список
Что делать при радиационной аварии
Заклеить окна, а дальше что? Алгоритм действий, что делать при радиационной аварии
Пакет допомоги від США
Мощные Bradley для Украины! Новый пакет помощи от США на $325 миллионов
Смотреть больше

Материалы по теме

Волосся
Без паники: что делать, когда сильно выпадают волосы
календар стрижок на червень 2023
Встречай лето новой прической: календарь стрижек на июнь 2023
Курчаве волосся
Вьющиеся волосы: как ухаживать и какие прически делать?
продукти для волосся
Чтобы были густыми и блестящими: топ-10 продуктов для здоровых волос

Видео
0:05:32
Екологічні проблеми після підриву Каховської ГЕС

Нехватка питьевой воды, загрязнение моря, гибель рыбы. Последствия катастрофы на Каховской ГЭС
0:05:41
Recovery
Самая ценная благодарность защитникам: в Одессе заработал шестой Recovery для ВСУ
0:13:06
Західні ЗМІ нашкодили Україні: помилка висвітлення трагедії на ГЕС
Сознательно перекрутили события? Кулеба отреагировал на заголовки западных СМИ о подрыве россиянами Каховской ГЭС
0:03:29
Контрнаступ ЗСУ: подробиці запеклих боїв за Сторожове
Дом за домом вытесняли врага! Подробности ожесточенных боев за освобождение Сторожевого и Новодаровки
0:05:38
Останні новини з Херсону: росіяни намагаються добити місто
Россияне добивают город и стреляют в спины людей. Последние новости из Херсона и области
Карта бойових дій в Україні
Российский Аллигатор больше не летает: карта боевых действий в Украине 13 июня в режиме онлайн
0:02:09
Рембо
Стал примером для людей. Пес Рембо пережил ранения от обстрела и работает в Венгрии
0:04:03
Супруги из Днепра
Видели, как горел человек. Как супруги из Днепра приходят в себя после ракетного удара на АЗС
Баріастична операція: що це таке та як виконують
Бариатрическая хирургия — меняет жизнь к лучшему. Как лечат ожирение в медицинском центре Лелека
0:10:13
Евакуація з затопленої Херсонщини: історії людей та волонтерів
Вода прибывала прямо на глазах! Истории херсонцев, которые оказались в зоне затопления
Больше видео
Ивана Купала 2023
Читать дальше
Ой на Ивана, да и на Купала! Когда празднуют и какие традиции этой ночи
Салат Цезар — класичний рецепт покроково
Читать дальше
Его слава бежит впереди: как приготовить салат Цезарь с курицей

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь