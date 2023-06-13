Без плойки и вреда для волос. Как сделать кудри в домашних условиях

Стилизация волос — процесс, который должен дарить удовольствие, спокойствие и чувство собственной красоты. А кудри могут придать ещё и праздничность и легкость образу. Чтобы процесс действительно был приятным, а результат — длительным, рассказываем тебе несколько способов, как сделать кудрявые волосы в домашних условиях.
Смотри три способа, как сделать кудри на прямых волосах без плойки или выпрямителя для волос.
В новых наборах фенов производители добавляют к содержимому диффузор — специальную насадку на фен с длинной щеткой. Сделать кудри с эффектом мокрых волос будет просто именно благодаря такому методу.
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Такой метод лучше выполнять за пять — семь часов до того, как нужно будет делать прическу. С ним также будет удобно спать, так что можно заплести волосы перед сном и выполнить прическу уже утром.
Для такого метода может подойти пояс от халата или специальные мягкие бигуди.
Фото:Instagram
Кудрявый метод мытья волос уже давно стал любимцем среди девушек. Пришел он к нам из социальной сети TikTok.
Для того чтобы такой метод точно принес желаемый результат, тебе понадобятся шампунь, обычный кондиционер и не смывающийся кондиционер, а также средство для укладки волос.
Если тебе понравился результат и ты хочешь иметь ухоженные кудри, тогда читай наш материал об уходе за вьющимися волосами и какие прически можно делать.
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