Все, что тебе нужно знать о кесаревом сечении — популярные мифы и развенчание от гинеколога

К родам нужно готовиться в течение всего периода беременности. Ведь это самый важный и, вероятно, самый сложный этап для каждой как морально, так и физически.
Иногда во время родов женщинам приходится делать кесарево сечение. И эта процедура окутана многочисленными мифами. Гинеколог рассказала о самых распространенных из них.
Акушер-гинеколог Юлия Тиска рассказала о распространенных мифах о сечении и развеяла их. Ежегодно количество пациенток, вынужденных делать такую операцию, увеличивается, а вместе с этим и количество мифов.
Если твоя повторная беременность проходит без осложнений и у тебя нет показаний к кесареву сечению, ты можешь родить естественным путем, — отмечает гинеколог Юлия Тиска.
Если твоя повторная беременность проходит без осложнений и у тебя нет показаний к кесареву сечению, ты можешь родить естественным путем, — отмечает гинеколог Юлия Тиска.
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