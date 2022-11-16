Все, что тебе нужно знать о кесаревом сечении — популярные мифы и развенчание от гинеколога

К родам нужно готовиться в течение всего периода беременности. Ведь это самый важный и, вероятно, самый сложный этап для каждой как морально, так и физически.

Иногда во время родов женщинам приходится делать кесарево сечение. И эта процедура окутана многочисленными мифами. Гинеколог рассказала о самых распространенных из них.

Кесарево сечение: распространенные мифы — объясняет гинеколог

Акушер-гинеколог Юлия Тиска рассказала о распространенных мифах о сечении и развеяла их. Ежегодно количество пациенток, вынужденных делать такую ​​операцию, увеличивается, а вместе с этим и количество мифов.

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Послеоперационный шрам будет большой и некрасивый. Это не совсем так. Ведь в своей практике врачи научились оперировать так, что остается небольшой горизонтальный шрам 10-11 см в зоне бикини. Поэтому его не будет видно за купальником или бельем.

Это не совсем так. Ведь в своей практике врачи научились оперировать так, что остается небольшой горизонтальный шрам 10-11 см в зоне бикини. Поэтому его не будет видно за купальником или бельем. После кесарева сечения нельзя рожать естественным путем. Это тоже неправда. Есть лишь определенные ограничения в отдельных случаях, о которых тебя предупредят, например, неправильное положение плода и другие.

Если твоя повторная беременность проходит без осложнений и у тебя нет показаний к кесареву сечению, ты можешь родить естественным путем, — отмечает гинеколог Юлия Тиска.

Нельзя делать более трех кесаревых сечений. Это тоже распространенный миф! Но такие решения должны приниматься с врачом во избежание осложнений во время повторных подобных операций. Это связано с состоянием мягких тканей, мышц брюшины, тела матки, внутренних органов.

Это тоже распространенный миф! Но такие решения должны приниматься с врачом во избежание осложнений во время повторных подобных операций. Это связано с состоянием мягких тканей, мышц брюшины, тела матки, внутренних органов. После кесарева сечения нельзя кормить грудью. Это миф. Способ рождения ребенка никак не влияет на возможность грудного вскармливания. После операции молоко может появиться позже на два – три дня, чем при обычных родах.

Это миф. Способ рождения ребенка никак не влияет на возможность грудного вскармливания. После операции молоко может появиться позже на два – три дня, чем при обычных родах. Кесарево сечение значительно легче естественных родов. Это тоже неправда. Любая операция — это риск и последствия. Восстановление организма происходит дольше, а в первый период будет необходима помощь посторонних. Поэтому следует позаботиться, чтобы после операции кто-то из родных был рядом.

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