Усе, що ти маєш знати про кесарів розтин — популярні міфи та розвінчання від гінекологині

До пологів необхідно готуватися протягом усього періоду вагітності. Адже це найважливіший і, певно, найскладніший етап для кожної як морально, так і фізично.

Часом під час пологів жінкам доводиться робити кесарів розтин. І ця процедура оповита численними міфами. Гінекологиня розповіла про найпоширеніші з них.

Кесарів розтин: поширені міфи — розвінчує гінекологиня

Акушерка-гінекологиня Юлія Тиска розповіла про поширені міфи про кесарів розтин та розвінчала їх. Щороку кількість пацієнток, які вимушені робити таку операцію, збільшується, а разом з цим і кількість міфів.

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Післяопераційний шрам буде великий і негарний. Це не зовсім так. Адже у своїй практиці лікарі навчились оперувати так, що залишається невеликий горизонтальний шрам 10-11 см в зоні бікіні. Тож його не буде видно за купальником або білизною.

Це не зовсім так. Адже у своїй практиці лікарі навчились оперувати так, що залишається невеликий горизонтальний шрам 10-11 см в зоні бікіні. Тож його не буде видно за купальником або білизною. Після кесаревого розтину не можна народжувати природним шляхом. Це також неправда. Є лише певні обмеження в окремих випадках, про які тебе мають попередити — наприклад, неправильне положення плоду та інші.

Якщо повторна вагітність минає без ускладнень і ти не маєш показань до кесаревого розтину, ти можеш народити природним шляхом, — зазначає гінекологиня Юлія Тиска.

Не можна робити понад три кесаревих розтини. Це також поширений міф! Але такі рішення треба ухвалювати з лікарем, щоб уникнути ускладнень під час повторних подібних операцій. Це пов’язано зі станом м’яких тканин, м’язів очеревини, тіла матки, внутрішніх органів.

Це також поширений міф! Але такі рішення треба ухвалювати з лікарем, щоб уникнути ускладнень під час повторних подібних операцій. Це пов’язано зі станом м’яких тканин, м’язів очеревини, тіла матки, внутрішніх органів. Після кесаревого розтину не можна годувати груддю. Це міф. Спосіб народження дитини аж ніяк не впливає на можливість грудного вигодовування. Після операції молоко може з’явитися пізніше на два – три дні, ніж при звичайних пологах.

Це міф. Спосіб народження дитини аж ніяк не впливає на можливість грудного вигодовування. Після операції молоко може з’явитися пізніше на два – три дні, ніж при звичайних пологах. Кесарів розтин значно легший за природні пологи. Це також неправда. Будь-яка операція — це ризик і наслідки. Відновлення організму відбувається довше, а перший період буде необхідна допомога сторонніх. Тому варто подбати, щоб після операції хтось із рідних був поруч.

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