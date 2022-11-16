Здоров'я та краса

Усе, що ти маєш знати про кесарів розтин — популярні міфи та розвінчання від гінекологині

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 16 Листопада 2022, 17:00
Кесарів розтин: поширені міфи — розвінчує гінекологиня
Фото: Pexels

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Усе, що ти маєш знати про кесарів розтин — популярні міфи та розвінчання від гінекологині
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