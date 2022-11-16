Усе, що ти маєш знати про кесарів розтин — популярні міфи та розвінчання від гінекологині

До пологів необхідно готуватися протягом усього періоду вагітності. Адже це найважливіший і, певно, найскладніший етап для кожної як морально, так і фізично.
Часом під час пологів жінкам доводиться робити кесарів розтин. І ця процедура оповита численними міфами. Гінекологиня розповіла про найпоширеніші з них.
Акушерка-гінекологиня Юлія Тиска розповіла про поширені міфи про кесарів розтин та розвінчала їх. Щороку кількість пацієнток, які вимушені робити таку операцію, збільшується, а разом з цим і кількість міфів.
Якщо повторна вагітність минає без ускладнень і ти не маєш показань до кесаревого розтину, ти можеш народити природним шляхом, — зазначає гінекологиня Юлія Тиска.
Якщо повторна вагітність минає без ускладнень і ти не маєш показань до кесаревого розтину, ти можеш народити природним шляхом, — зазначає гінекологиня Юлія Тиска.
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