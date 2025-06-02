Идеально вредная жизнь: 5 привычек, которые истощают наш организм

Мы привыкли думать, что каждое утро стакан смузи, 10 тысяч шагов и строгий контроль сна — путь к долгой и счастливой жизни. Но что, если некоторые из наших ритуалов здорового образа жизни на самом деле истощают нас?

Всё больше исследований показывают: стремление быть идеально здоровыми иногда может дать обратный эффект. Забота о себе не должна вредить. Узнай о пяти привычках, которые разрушают наше здоровье.

Слишком много сна

Мы часто слышим, что телу нужен сон для восстановления. Но всегда ли больше — лучше? Специалисты рассказали об этом изданию Real Simple.

— Регулярный сон более девяти часов коррелирует с более высокими показателями диабета, сердечных заболеваний и снижением когнитивных функций.

Об этом сказал доктор Заид Фадул.

Такой режим сна может быть не сигналом хорошего отдыха, а наоборот — признаком апноэ, депрессии или других скрытых нарушений. Поэтому эксперты советуют сосредоточиться не только на количестве сна, но и на его качестве и регулярности.

Работа превыше всего

Преданность делу — это хорошо, но жертва социальными связями ради постоянной продуктивности может также быть опасной!

Постоянное погружение в работу без времени на эмоциональный отдых истощает нервную систему.

Без эмоциональной поддержки со стороны близких людей у тела и мозга меньше способов расслабиться и отдохнуть, — сообщила доктор Эллисон Гаффи.

Социальная изоляция и одиночество связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии и даже ранней смертности.

Слишком пристальное слежение за здоровьем

Контроль — это хорошо. Но если ты ежедневно читаешь медицинские форумы, ищешь в Google каждый симптом или ходишь на обследование без причин — это уже гипернастороженность. Чрезмерная концентрация на профилактике может истощать не меньше, чем болезнь.

Доктор Эллисон Гаффи подчеркнула:

— Длительное беспокойство о состоянии здоровья связано с депрессией, генерализованным тревожным расстройством и даже обсессивно-компульсивными состояниями.

Поэтому эксперты посоветовали доверять собственному телу и не позволять страху управлять повседневностью.

Постоянная продуктивность

Жить на полной скорости и стремиться к большему — звучит как рецепт успеха. Но это также прямой путь к выгоранию!

Наша культура прославляет выгорание, замаскированное под амбициозность, — уверена психотерапевт Шери Каплан.

Хронический стресс запускает механизм бей или беги, повышает уровень кортизола и буквально изнашивает организм. Если ты не создаёшь пространство для отдыха, это истощает нервную систему и разрушает психическую устойчивость.

Подавление эмоций

Многие думают, что не показывать эмоций — это путь к самоконтролю.

— Проявление чувств может поставить тебя в уязвимое положение. И вполне нормальным является желание избежать разоблачения уязвимых мест перед другими.

Об этом сообщили эксперты Healthline.

Но подавление боли, злости или страха может нанести вред. Твоё тело считывает это как сигнал опасности — и реагирует.

Когда мы подавляем свою правду, особенно боль, страх или горе, мы запускаем хроническое состояние физиологического стресса.

Со временем это может проявиться в тревожности, аутоиммунных проблемах, хронической боли или бессоннице. Важно научиться проживать эмоции, а не прятать их.

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