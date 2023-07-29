Рутинное действие, которое становится источником силы. Что такое атомные привычки и как они работают

Большинство людей очень нетерпеливы. Они хотят получить результат за короткое время. К примеру, похудеть за месяц на 10 кг. Но для этого нужно ежедневно совершать действия, которые будут помогать похудению.

Это касается и всего прочего. Иногда, чтобы увидеть подлинную ценность нашей предыдущей работы, нужны месяцы или годы. Ведь мы не перестаем поливать цветок, если на второй день после посадки он еще не зацвел. Поэтому нужно набираться терпения и внедрять в жизнь привычки, которые будут работать на тебя.

Психолог Юлия Крилик рассказала об атомных привычках. Эти тезисы базируются на одноименной книге Джеймса Клира. Так как заставить рутинные вещи работать на себя?

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Что такое атомные привычки

Психолог объясняет: привычки — это острый меч. Они могут работать и на тебя и против тебя. Важно понимать детали.

Атомы — строительные блоки молекул и атомные привычки — строительные блоки заметных результатов.

Такими привычками можно назвать регулярную практику или рутинное действие, которое не только является незначительным и простым в исполнении, но и становится источником невероятной силы. Они становятся компонентом системы постепенного роста.

Как заставить привычки работать на тебя

Следует помнить, что ежедневное улучшение всего на 1% в долгосрочной перспективе дает весомые результаты.

Прежде всего, чтобы достичь цели, нужно стать частью окружения, в котором твое желаемое поведение нормально. Ведь новые повадки кажутся достижимыми, когда видишь, что другие следуют им каждый день.

Также, чтобы сформировать новую привычку, сделай ее исполнение простым и научись получать от нее удовольствие. Можно “привязать” новую привычку к уже имеющейся. К примеру, после чистки зубов читай книгу 5 мин.

А насчет вредных привычек, здесь надо делать наоборот: сделай их выполнение сложным, чтобы она не доставляла удовольствия.

Простые привычки помогают нам добиваться желаемого результата, хотя на это нужно время. Ранее мы рассказывали о 15 привычках успешных людей, которые помогут достичь желаемого.

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