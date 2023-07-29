Психологія

Рутинна дія, яка стає джерелом сили. Що таке атомні звички та як вони працюють

Богдана Макалюк, редакторка сайту 29 Липня 2023, 09:00
Атомні звички: що це таке та як змусити рутину працювати на тебе
Фото: Unsplash

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