Рутинна дія, яка стає джерелом сили. Що таке атомні звички та як вони працюють

Більшість людей дуже нетерпеливі. Вони хочуть отримати результат за короткий проміжок часу. Наприклад, схуднути за місяць на 10 кг. Але для цього треба щоденно робити дії, які допомагатимуть схудненню.

Це стосується й усього іншого. Іноді, щоб побачити справжню цінність нашої попередньої роботи, потрібні місяці чи роки. Адже ми не перестаємо поливати квітку, якщо на другий день після посадки вона ще не зацвіла. Тому треба набиратися терпіння та впроваджувати в життя звички, які працюватимуть на тебе.

Психологиня Юлія Крілик розповіла про атомні звички. Ці тези базуються на однойменній книзі Джеймса Кліра. Тож як змусити рутинні речі працювати на себе?

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Що таке атомні звички

Психологиня пояснює: звички — це гострий меч. Вони можуть працювати й на тебе, і проти тебе. Важливо розуміти деталі.

Атоми — будівельні блоки молекул, тож атомні звички — будівельні блоки помітних результатів.

Такими звичками можна назвати регулярну практику або рутинну дію, яка не лише є незначною і простою у виконанні, але й стає джерелом неймовірної сили. Вона стає компонентом системи поступового зростання.

Як змусити звички працювати на тебе

Варто пам’ятати, що щоденне покращення всього на 1% у довгостроковій перспективі дає вагомі результати.

Насамперед щоб досягти цілі, треба стати частиною оточення, у якому твоя бажана поведінка є нормальною. Адже нові звички здаються досяжними, коли бачиш, що інші слідують їм щодня.

Також, щоб сформувати нову звичку, зроби її виконання простим і навчися отримувати від неї задоволення. Можна “прив’язати” нову звичку до вже наявної. Наприклад, після чищення зубів читай книгу протягом п’яти хвилин.

А щодо шкідливих звичок, тут треба робити навпаки: зроби їх виконання складним, щоб вони не приносили задоволення.

Прості звички допомагають нам досягати бажаного результату, хоча на це потрібен час. Раніше ми розповідали про 15 звичок успішних людей, які допоможуть досягти бажаного.

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