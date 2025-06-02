Ідеально шкідливе життя: 5 звичок, які виснажують наш організм

Ми звикли думати, що щоранку склянка смузі, 10 тисяч кроків і суворий контроль сну — шлях до довгого й щасливого життя. Але що, як деякі з наших ритуалів здорового способу життя насправді виснажують нас?

Дедалі більше досліджень показують: прагнення бути ідеально здоровими іноді може дати зворотний ефект. Турбота про себе не повинна шкодити. Дізнайся про п’ять звичок, які руйнують наше здоровʼя.

Занадто багато сну

Ми часто чуємо, що тілу потрібен сон для відновлення. Але чи завжди більше — краще? Фахівці розповіли про це виданню Real Simple.

— Регулярний сон понад дев’ять годин корелює з більш високими показниками діабету, серцевих захворювань і зниженням когнітивних функцій.

Про це сказав доктор Заїд Фадул.

Такий режим сну може бути не сигналом доброго відпочинку, а навпаки — ознакою апное, депресії чи інших прихованих порушень. Тому експерти радять зосередитися не лише на кількості сну, а й на його якості та регулярності.

Робота понад усе

Відданість справі — це добре, але жертва соціальними зв’язками заради постійної продуктивності може також бути небезпечною!

Постійне занурення в роботу без часу на емоційний відпочинок виснажує нервову систему.

Без емоційної підтримки з боку близьких людей тіло і мозок мають менше способів розслабитися і відпочити, — повідомила докторка Еллісон Гаффі.

Соціальна ізоляція та самотність пов’язані з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, депресії й навіть ранньої смертності.

Занадто пильне стеження за здоров’ям

Контроль — це добре. Але якщо ти щодня читаєш медичні форуми, шукаєш в Google кожен симптом чи ходиш на обстеження без причин — це вже гіпернастороженість. Надмірна концентрація на профілактиці може виснажувати не менше, ніж хвороба.

Докторка Еллісон Гаффі наголосила:

— Тривале занепокоєння станом здоров’я пов’язане з депресією, генералізованим тривожним розладом і навіть обсесивно-компульсивними станами.

Тому, експерти порадили довіряти власному тілу та не дозволяти страху керувати повсякденням.

Постійна продуктивність

Жити на повній швидкості та прагнути більшого — звучить як рецепт успіху. Але це також прямий шлях до вигоряння!

Наша культура прославляє вигорання, замасковане під амбіції, — впевнена психотерапевтка Шері Каплан.

Хронічний стрес запускає механізм бий або тікай, підвищує рівень кортизолу і буквально зношує організм. Якщо ти не створюєш простір для відпочинку, це виснажує нервову систему та руйнує психічну стійкість.

Придушення емоцій

Багато хто думає, що не показувати емоцій — це шлях до самоконтролю.

— Прояв почуттів може поставити тебе у вразливе становище. І цілком нормальним є бажання уникнути викриття вразливих місць перед іншими.

Про це повідомили експерти Healthline.

Але придушення болю, злості чи страху може завдати шкоди. Твоє тіло зчитує це як сигнал небезпеки — і реагує.

Коли ми придушуємо свою правду, особливо біль, страх або горе, ми запускаємо хронічний стан фізіологічного стресу.

З часом це може проявитися в тривожності, аутоімунних проблемах, хронічному болю чи безсонні. Важливо навчитися проживати емоції, а не ховати їх.

Раніше ми розповідали, що таке атомні звички та як вони працюють.

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