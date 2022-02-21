Коронавирус: статистика по Украине и как Covid-19 влияет на сердце и сосуды

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом в Украине и важные факты о заболевании.

За прошедшие сутки в Украине выявили 13 562 больных Covid-19, среди которых 1254 — дети.

От последствий недуга умерло 127 украинцев. 13 904 человека выздоровели. Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины по состоянию на утро понедельника, 21 февраля.

В то же время с начала пандемии коронавирусом в Украине заболело 4 734 333 человека, из них 3 952 363 выздоровели, еще 104 645 — летальные случаи.

Сердечно-сосудистые заболевания и Covid-19

Пациенты с сердечными недугами более уязвимы к тяжелому течению коронавирусной болезни. Даже у здоровых людей могут появиться сердечно-сосудистые заболевания.

Как отмечают в Минздраве, проблемы с сердцем возникают у почти 20% госпитализированных больных ковидом.

Среди возможных последствий Covid-19 врачи называют:

влияние на сердечную мышцу, что приводит к воспалению миокарда, а в тяжелых случаях — к образованию рубцов;

правосторонняя сердечная недостаточность из-за интенсивной работы правого желудочка сердца у пациентов с воспалением легких;

воспаление в оболочке кровеносных сосудов, что, в свою очередь, приводит: к образованию тромбов, повышению риска ишемии или инсульта, уменьшению уровня кислорода в крови.

При низкой сатурации сердечная мышца больше не получает достаточное количество кислорода от легких, происходит дальнейшее повреждение сердца.

Так что единственной возможностью избежать тяжелого течения болезни является вакцинация.

Также недавно мы рассказывали о том, какие лекарства против Covid-19 появились в Украине и с помощью каких препаратов борются с этим недугом в мире.

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