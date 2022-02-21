Коронавірус: статистика по Україні та як Covid-19 впливає на серце і судини

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус в Україні та важливі факти про захворювання.
Протягом минулої доби в Україні виявили 13 562 хворих на Covid-19, серед яких 1254 — діти.
Від наслідків недуги померло 127 українців. 13 904 особи одужали. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок понеділка, 21 лютого.
Водночас від початку пандемії на коронавірус в Україні захворіло 4 734 333 осіб, з них 3 952 363 одужали, ще 104 645 — летальні випадки.
Пацієнти із серцевими недугами більш вразливі до тяжкого перебігу коронавірусної хвороби. Навіть у здорових людей можуть з’явитися серцево-судинні захворювання.
Як зазначають у МОЗ, проблеми з серцем виникають у майже 20% госпіталізованих хворих на ковід.
Серед можливих наслідків Covid-19 лікарі називають:
За низької сатурації серцевий м’яз більше не отримує достатньо кисню від легень, відбувається подальше пошкодження серця.
Тож єдиною можливістю уникнути тяжкого перебігу хвороби є вакцинація.
Також нещодавно ми розповідали про те, які ліки проти Covid-19 з’явилися в Україні та за допомогою яких препаратів борються з цією недугою у світі.
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