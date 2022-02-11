Коронавирус: статистика по Украине и как открыть е-больничный без визита к врачу

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом в Украине и важные факты о заболевании.

За прошедшие сутки в Украине выявили 41 229 больных Covid-19, среди которых 3369 — дети.

От последствий недуга умерло 236 украинцев. 20 850 человек выздоровели. Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины по состоянию на утро пятницы, 11 февраля.

В то же время с начала пандемии коронавирусом в Украине заболело 4 462 970 человек, из них 3 750 826 выздоровели, еще 102 403 — летальные случаи.

Как оформить электронный больничный, если у вас коронавирус или грипп, по телефону

Если у вас появились симптомы Covid-19, гриппа или простуды, вы можете позвонить своему врачу и получить от него рекомендации по лечению. Также о своем самочувствии можно сообщить посредством других средств связи.

По результатам дистанционной консультации специалист сформирует медицинское заключение о временной нетрудоспособности (МВТН) сроком до пяти дней, сообщает Минздрав.

Если после пятидневного лечения дома ваше самочувствие улучшилось (стабилизировалось) — делать ничего не нужно. Информация автоматически загрузится, и е-больничный в Электронном реестре листков нетрудоспособности будет закрыт.

Если болезнь длится дольше, следует обратиться к врачу на личный осмотр для продления срока нетрудоспособности путем создания нового МВТН.

Что делать, если самочувствие ухудшилось на первый — четвертый день

Обращаться к врачу на прием.

Следует помнить, что в случае открытия е-больничного, в том числе через дистанционное обращение, пациент должен получить соответствующее sms-уведомление.

Если оно не поступило, проверьте на сайте Пенсионного фонда, стоит ли отметка возле пункта Соглашаюсь на получение sms-сообщений от ПФУ на номер моего мобильного телефона.

Напомним, ранее мы рассказывали, как оформить электронный больничный. Ищи в нашем материале инструкцию, как это сделать.