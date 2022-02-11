Здоров'я та краса

Коронавірус: статистика по Україні та як відкрити е-лікарняний без візиту до лікаря

Ніна Гербич, редакторка сайту 11 Лютого 2022, 10:40
Коронавірус 11 лютого: статистика захворювань COVID-19 в Україні
Фото: Pexels

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