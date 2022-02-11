Коронавірус: статистика по Україні та як відкрити е-лікарняний без візиту до лікаря

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус в Україні та важливі факти про захворювання.

Протягом минулої доби в Україні виявили 41 229 хворих на Covid-19, серед яких 3369 — діти.

Від наслідків недуги померло 236 українців. 20 850 осіб одужали. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок п’ятниці, 11 лютого.

Водночас від початку пандемії на коронавірус в Україні захворіло 4 462 970 осіб, з них 3 750 826 одужали, ще 102 403 — летальні випадки.

Як оформити електронний лікарняний, якщо у вас коронавірус чи грип, телефоном

Якщо у вас з’явилися симптоми Covid-19, грипу або застуди, ви можете зателефонувати до свого лікаря й отримати від нього рекомендації щодо лікування. Також про своє самопочуття можна повідомити за допомогою інших засобів зв’язку.

За результатами дистанційної консультації фахівець сформує медичний висновок про тимчасову непрацездатність (МВТН) строком до п’яти днів, інформує МОЗ.

Якщо після п’ятиденного лікування удома ваше самопочуття покращилося (стабілізувалося) — робити нічого не потрібно. Інформація автоматично завантажиться, та е-лікарняний в Електронному реєстрі листків непрацездатності буде закрито.

Якщо недуга триватиме довше, слід звернутися до лікаря на особистий огляд для подовження строку непрацездатності шляхом створення нового МВТН.

Що робити, якщо самопочуття погіршилося на перший — четвертий день

Звертатися до лікаря на особистий прийом.

Слід пам’ятати, що у разі відкриття е-лікарняного, зокрема й через дистанційне звернення, пацієнт має отримати відповідне sms-сповіщення.

Якщо воно не надійшло, перевірте на сайті Пенсійного фонду, чи стоїть позначка біля пункту Надаю згоду на отримання sms-повідомлень від ПФУ на номер мого мобільного телефону.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як оформити електронний лікарняний. Шукай у нашому матеріалі інструкцію, як це зробити.