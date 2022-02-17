Коронавирус: статистика по Украине и как отличить Covid-19 от сезонной аллергии

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом в Украине и важные факты о заболевании.

За прошедшие сутки в Украине выявили 33 330 больных Covid-19, среди которых 2 837 — дети.

От последствий недуга умерло 259 украинцев. 27 441 человек выздоровели. Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины по состоянию на утро четверга, 17 февраля.

В то же время с начала пандемии коронавирусом в Украине заболело 4 637 260 человек, из них 3 866 755 выздоровели, еще 103 824 — летальные случаи.

Коронавирус VS сезонная аллергия

Часто люди путают Covid-19 с другими заболеваниями, вызывающими схожие симптомы. Скоро весна, и у некоторых начнется сезонная аллергия, которая также может характеризоваться кашлем, насморком и усталостью. Чтобы не ошибиться в диагнозе, Минздрав напомнил общие и отличительные черты коронавируса и сезонной аллергии.

Одинаковыми симптомами для Covid-19 и сезонной аллергии являются:

усталость;

головная боль;

кашель;

одышка;

боль в горле;

чихание;

насморк.

Но кроме этого, именно коронавирусу присущи повышение температуры, боль в теле, потеря либо искажение запаха или вкуса. Сезонную аллергию можно идентифицировать по зуду глаз или слезотечению, чего не наблюдается при Covid-19.

Бороться с Covid-19 сложно, ведь он постоянно мутирует. Недавно ученые заявили про первое лекарство против Covid-19. Читай, как оно работает, а также кто и где проводил его испытания.