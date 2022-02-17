Коронавірус: статистика по Україні та як відрізнити Covid-19 від сезонної алергії

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус в Україні та важливі факти про захворювання.

Протягом минулої доби в Україні виявили 33 330 хворих на Covid-19, серед яких 2837 — діти.

Від наслідків недуги померло 259 українців. 27 441 особа одужали. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок четверга, 17 лютого.

Водночас від початку пандемії на коронавірус в Україні захворіло 4 637 260 осіб, з них 3 866 755 одужали, ще 103 824 — летальні випадки.

Коронавірус VS сезонна алергія

Часто люди плутають Covid-19 з іншими захворюваннями, які викликають схожі симптоми. Скоро весна, й у декого почнеться сезонна алергія, яка також може характеризуватися кашлем, нежитем та втомою. Щоб не помилитися в діагнозі, МОЗ нагадало спільні та відмінні риси коронавірусу та сезонної алергії.

Однаковими симптомами для Covid-19 та сезонної алергії є:

втома;

головний біль;

кашель;

задишка;

біль у горлі;

чхання;

нежить.

Але окрім цього, саме для коронавірусу притаманні підвищення температури, біль у тілі, втрата чи спотворення запаху або смаку. Сезонну алергію можна ідентифікувати за свербежем очей або сльозотечею, чого не спостерігається у разі Covid-19.

Боротися з Covid-19 важко, адже він постійно мутує. Нещодавно науковці заявили про перші ліки проти Covid-19. Читай, як вони працюють, а також хто і де проводив їх випробування.