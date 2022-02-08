Коронавирус: статистика по Украине и уменьшение срока самоизоляции

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом в Украине и важные факты о заболевании.

За прошедшие сутки в Украине выявили 34 353 больных Covid-19, среди которых 3095 — дети.

От последствий недуга умерло 255 украинцев. 15 193 человека выздоровели. Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины по состоянию на утро вторника, 8 февраля.

В то же время с начала пандемии коронавирусом в Украине заболело 4 341 790 человек, из них 3 696 285 выздоровели, еще 101 647 — летальные случаи.

В Украине снизили срок самоизоляции для пациентов с Covid-19

Министерство здравоохранения внесло изменения в приказ № 722 Организация предоставления медицинской помощи больным коронавирусной болезнью (Covid-19).

Как сообщили в ведомстве, изменениями была сокращена продолжительность как амбулаторно-поликлинического, так и стационарного лечения.

Теперь самоизоляцию можно завершать через пять дней с даты появления симптомов или получения положительного результата ПЦР-тестирования.

Основное условие — отсутствие симптомов. В таком случае делать ПЦР-тест для завершения самоизоляции не обязательно.

В то же время, если прошло не менее пяти дней, а вы получили отрицательный результат ПЦР-тестирования, это также является основанием для завершения самоизоляции.

Напомним, ранее обязательная самоизоляция длилась десять дней. То есть со времени появления симптомов или получения положительного результата тестирования должно было пройти десять дней и еще три дня, в течение которых не должно быть симптомов недуга.

Какие еще изменения были внесены

Кроме того, были изменены требования по повторному тестированию. Теперь подтвержденным считается случай инфицирования коронавирусом без наличия симптомов, но подтвержденный экспресс-тестом на антиген.

При условии контакта с человеком, у которого был подтвержден Covid-19.

Ранее подтверждения экспресс-тестами было достаточно только для лиц, у которых имелись симптомы ковида. Для бессимптомных больных необходимо было подтверждение ПЦР-методом.

Кроме того, в Минздраве рассказали, что в условиях красного уровня эпидбезопасности теперь будут отслеживаться только контакты высокого риска инфицирования и тяжелых последствий заболевания.

Ими считаются:

члены семьи инфицированного;

уязвимые контактные лица по состоянию здоровья;

лица, которые находятся в закрытых помещениях с высокой степенью риска, таких как больницы и учреждения долгосрочного ухода.

Те, кто получил полный курс прививки и ревакцинацию, считаются контактами низкого риска.

Ранее мы рассказывали, что в Украину прибыло 60 тысяч курсов экспериментального препарата Молнупиравир, предназначенного для лечения Covid-19.

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