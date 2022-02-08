Коронавирус: статистика по Украине и уменьшение срока самоизоляции

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом в Украине и важные факты о заболевании.
За прошедшие сутки в Украине выявили 34 353 больных Covid-19, среди которых 3095 — дети.
От последствий недуга умерло 255 украинцев. 15 193 человека выздоровели. Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины по состоянию на утро вторника, 8 февраля.
В то же время с начала пандемии коронавирусом в Украине заболело 4 341 790 человек, из них 3 696 285 выздоровели, еще 101 647 — летальные случаи.
Министерство здравоохранения внесло изменения в приказ № 722 Организация предоставления медицинской помощи больным коронавирусной болезнью (Covid-19).
Как сообщили в ведомстве, изменениями была сокращена продолжительность как амбулаторно-поликлинического, так и стационарного лечения.
Теперь самоизоляцию можно завершать через пять дней с даты появления симптомов или получения положительного результата ПЦР-тестирования.
Основное условие — отсутствие симптомов. В таком случае делать ПЦР-тест для завершения самоизоляции не обязательно.
В то же время, если прошло не менее пяти дней, а вы получили отрицательный результат ПЦР-тестирования, это также является основанием для завершения самоизоляции.
Напомним, ранее обязательная самоизоляция длилась десять дней. То есть со времени появления симптомов или получения положительного результата тестирования должно было пройти десять дней и еще три дня, в течение которых не должно быть симптомов недуга.
Кроме того, были изменены требования по повторному тестированию. Теперь подтвержденным считается случай инфицирования коронавирусом без наличия симптомов, но подтвержденный экспресс-тестом на антиген.
При условии контакта с человеком, у которого был подтвержден Covid-19.
Ранее подтверждения экспресс-тестами было достаточно только для лиц, у которых имелись симптомы ковида. Для бессимптомных больных необходимо было подтверждение ПЦР-методом.
Кроме того, в Минздраве рассказали, что в условиях красного уровня эпидбезопасности теперь будут отслеживаться только контакты высокого риска инфицирования и тяжелых последствий заболевания.
Ими считаются:
Те, кто получил полный курс прививки и ревакцинацию, считаются контактами низкого риска.
Ранее мы рассказывали, что в Украину прибыло 60 тысяч курсов экспериментального препарата Молнупиравир, предназначенного для лечения Covid-19.
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