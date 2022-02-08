Коронавірус: статистика по Україні та зменшення терміну самоізоляції

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус в Україні та важливі факти про захворювання.

Протягом минулої доби в Україні виявили 34 353 хворих на Covid-19, серед яких 3095 — діти.

Від наслідків недуги померло 255 українців. 15 193 особи одужали. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок вівторка, 8 лютого.

Водночас від початку пандемії на коронавірус в Україні захворіло 4 341 790 осіб, з них 3 696 285 одужали, ще 101 647 — летальні випадки.

В Україні зменшили термін самоізоляції для пацієнтів із Covid-19

Міністерство охорони здоров’я внесло зміни до наказу № 722 Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (Covid-19).

Як повідомили у відомстві, змінами було скорочено тривалість як амбулаторно-поліклінічного, так і стаціонарного лікування.

Тепер самоізоляцію можна завершувати через п’ять днів з дати появи симптомів або отримання позитивного результату ПЛР-тестування.

Основна умова — відсутність симптомів. У такому разі робити ПЛР-тест для завершення самоізоляції не обов’язково.

Водночас, якщо минуло не менше ніж п’ять днів, а ви отримали негативний результат ПЛР-тестування, то це також є підставою для завершення самоізоляції.

Нагадаємо, раніше обов’язкова самоізоляція тривала десять днів. Тобто з часу появи симптомів або отримання позитивного результату тестування мало пройти десять днів та ще три дні, протягом яких не мало бути симптомів недуги.

Які ще зміни було внесено

Окрім того, було змінено вимоги щодо повторного тестування. Тепер підтвердженим вважається випадок інфікування коронавірусом без наявності симптомів, але який був підтверджений експрес-тестом на антиген.

За умови контактування з людиною із підтвердженим випадком Covid-19.

Раніше підтвердження експрес-тестами було достатньо лише для осіб, у яких були наявні симптоми ковіду. Для безсимптомних хворих необхідно було підтвердження ПЛР-методом.

Крім того, у МОЗ розповіли, що в умовах червоного рівня епіднебезпеки тепер будуть відстежуватися лише контакти високого ризику інфікування та тяжких наслідків захворювання.

Ними вважатимуться:

члени сім’ї інфікованого;

вразливі контактні особи за станом здоров’я;

особи, які перебувають у закритих приміщеннях із високим ступенем ризику, як-от лікарні та установи довготривалого догляду.

Ті, хто отримав повний курс щеплення та ревакцинацію, вважатимуться контактами низького ризику.

Раніше ми розповідали, що до України прибуло 60 тисяч курсів експериментального препарату Молнупіравір, призначеного для лікування Covid-19.

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