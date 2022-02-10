Коронавирус в Украине: статистика и определение уровня опасности для областей

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом и важные факты о заболеваемости.
За прошедшие сутки в Украине обнаружили 41 694 больных Covid-19, среди которых 3486 — дети.
От последствий болезни умерло 280 украинцев. Еще 16 628 человек выздоровело.
Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины на утро четверга, 10 февраля.
Вместе с тем с начала пандемии коронавирусом в Украине заболели 4 421 741 человек, из них 3 729 976 выздоровели, еще 102 167 — летальные случаи.
Новыми правилами определяется возможность одновременной установки по всей территории страны зеленого или желтого уровня карантинных ограничений. Оранжевый и красный будет определяться в пределах региона.
Зеленый уровень установлен в качестве базового для всей страны.
Зеленый уровень установлен в качестве базового для всей страны.
Вся территория страны одновременно вернется в желтую зону, в случае наличия в течение трех дней подряд одного из следующих признаков на всей территории Украины:
При определении желтой зоны на территории страны следует обязательно соблюдать масочный режим, физическую дистанцию в 1,5 м, а также запрещается проведение массовых мероприятий.
Заполненность кинозалов и залов других заведений культуры свыше 50% мест, заполненность спортзалов и фитнес-центров — не более одного человека на 10 кв. м, дошкольные учебные заведения и 1–4 классы школ работают в обычном формате.
Оранжевый уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений и определяется сигнальным о приближении региона к красной зоне.
Оранжевый уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений и определяется сигнальным о приближении региона к красной зоне.
При введении красного уровня эпидемической опасности сохраняются все предыдущие ограничения, а также запрещается:
Коронавирус постоянно мутирует, поэтому становится все более опасным. Ранее мы рассказывали, какие существуют штаммы коронавируса в мире.