Коронавірус в Україні: статистика та визначення рівня небезпеки для областей

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус в Україні та важливі факти про захворювання.
Протягом минулої доби в Україні виявили 41 694 хворих на Covid-19, серед яких 3486 — діти.
Від наслідків недуги померло 280 українців. 16 628 осіб одужало. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок четверга, 10 лютого.
Водночас від початку пандемії на коронавірус в Україні захворіло 4 421 741 особа, з них 3 729 976 одужали, ще 102 167 — летальні випадки.
Новими правилами визначається можливість одночасного встановлення по всій території країни зеленого або жовтого рівня карантинних обмежень. Помаранчевий та червоний визначатиметься в межах регіону.
Зелений рівень встановлено як базовий для всієї країни.
Зелений рівень встановлено як базовий для всієї країни.
Уся територія країни одночасно повернеться до жовтої зони, у разі наявності протягом трьох днів поспіль однієї з таких ознак на всій території України:
У разі визначення жовтої зони на території країни слід обов’язково дотримуватись маскового режиму, фізичної дистанції у 1,5 м, а також забороняється проведення масових заходів.
Заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць, заповненість спортзалів і фітнес-центрів — не більше ніж одна особа на 10 кв. м, дошкільні навчальні заклади та 1–4 класи шкіл працюють у звичайному форматі.
Помаранчевий рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень та визначається сигнальним про наближення регіону до червоної зони.
Помаранчевий рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень та визначається сигнальним про наближення регіону до червоної зони.
У разі запровадження червоного рівня епідемічної небезпеки зберігаються всі попередні обмеження, а також забороняється:
Коронавірус постійно мутує, тому стає все небезпечнішим. Раніше ми розповідали, які існують штами коронавірусу у світі.