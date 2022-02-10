Коронавірус в Україні: статистика та визначення рівня небезпеки для областей

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус в Україні та важливі факти про захворювання.

Протягом минулої доби в Україні виявили 41 694 хворих на Covid-19, серед яких 3486 — діти.

Від наслідків недуги померло 280 українців. 16 628 осіб одужало. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок четверга, 10 лютого.

Водночас від початку пандемії на коронавірус в Україні захворіло 4 421 741 особа, з них 3 729 976 одужали, ще 102 167 — летальні випадки.

Правила встановлення рівня небезпеки

Новими правилами визначається можливість одночасного встановлення по всій території країни зеленого або жовтого рівня карантинних обмежень. Помаранчевий та червоний визначатиметься в межах регіону.

Зелений рівень встановлено як базовий для всієї країни.

Уся територія країни одночасно повернеться до жовтої зони, у разі наявності протягом трьох днів поспіль однієї з таких ознак на всій території України:

кількість виявлених нових випадків інфікування COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів — більше ніж 75;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 більш як 4%;

кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу протягом останніх семи днів на 100 тис. населення — менше ніж 300;

наявність підстав для встановлення червоного рівня епідемічної небезпеки на території принаймні одного регіону.

У разі визначення жовтої зони на території країни слід обов’язково дотримуватись маскового режиму, фізичної дистанції у 1,5 м, а також забороняється проведення масових заходів.

Заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць, заповненість спортзалів і фітнес-центрів — не більше ніж одна особа на 10 кв. м, дошкільні навчальні заклади та 1–4 класи шкіл працюють у звичайному форматі.

Помаранчевий рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень та визначається сигнальним про наближення регіону до червоної зони.

У разі запровадження червоного рівня епідемічної небезпеки зберігаються всі попередні обмеження, а також забороняється:

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Коронавірус постійно мутує, тому стає все небезпечнішим. Раніше ми розповідали, які існують штами коронавірусу у світі.