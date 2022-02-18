Коронавирус в Украине: статистика и признаки легкого течения Covid-19

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом в Украине и важные факты о заболевании.

За прошедшие сутки в Украине выявили 34 938 больных Covid-19, среди которых 2879 — дети.

От последствий недуга умерло 282 украинца. 29 254 человек выздоровели. Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины по состоянию на утро пятницы, 18 февраля.

В то же время с начала пандемии коронавирусом в Украине заболело 4 672 198 человек, из них 3 896 009 выздоровели, еще 104 106 — летальные случаи.

Признаки легкой формы Covid-19

У больного незначительно повышена температура, до 38°C, которая корректируется.

Также может быть головная боль, боль в горле, насморк (заложенность носа).

У больного(-ой) возможен кашель, но без признаков дыхательной недостаточности. Наблюдается искажение или потеря обоняния и вкуса.

Иногда возникает боль в мышцах, тошнота, диарея.

Для легкого течения, как правило, нехарактерны изменения психического состояния – нарушение сознания и т.д.

Недавно Украина получила партию лекарств против коронавируса Молнупиравир. А также препарат Паксловид был допущен к экстренному медицинскому применению. Ранее мы рассказывали, какие существуют лекарства от Covid-19 в Украине и мире.