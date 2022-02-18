Коронавірус в Україні: статистика та ознаки легкого перебігу Covid-19

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус в Україні та важливі факти про захворювання.

Протягом минулої доби в Україні виявили 34 938 хворих на Covid-19, серед яких 2879 — діти.

Від наслідків недуги померло 282 українці. 29 254 особи одужали. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок п’ятниці, 18 лютого.

Водночас від початку пандемії на коронавірус в Україні захворіло 4 672 198 осіб, з них 3 896 009 одужали, ще 104 106 — летальні випадки.

Ознаки легкого перебігу Covid-19

Хворий(-а) має невисоку температуру, до 38 °C, яка корегується.

Також можуть бути головний біль, біль у горлі, нежить (закладеність носа).

У хворого(-ї) можливий кашель, але без ознак дихальної недостатності. Спостерігається спотворення або втрата нюху та смаку.

Іноді виникає біль у м’язах, нудота, діарея.

Для легкого перебігу зазвичай нехарактерні зміни психічного стану – порушення свідомості тощо.

Нещодавно Україна отримала партію ліків проти коронавірусу Молнупіравір. А також препарат Паксловід допустили до екстреного медичного застосування. Раніше ми розповідали, які існують ліки проти Covid-19 в Україні та світі.