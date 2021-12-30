Коронавирус в Украине: статистика заболеваний и как Covid-19 влияет на нервную систему

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом в Украине и важные факты о заболевании.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 5930 больных Covid-19, среди которых 373 — дети.

От последствий недуга умерли 278 украинцев. Еще 10 369 человек — выздоровели. Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины на утро четверга, 30 декабря.

В то же время с начала пандемии коронавирусом в Украине заболели 3 660 620 человек, из них 3 460 249 выздоровели, еще 95 690 — летальные случаи.

Как коронавирус влияет на нервную систему человека

У людей, переболевших коронавирусом, часто наблюдаются проблемы в работе центральной нервной системы. В частности, Covid-19 срабатывает, как триггер, у людей, которые были скрыто склонны к тревожно-депрессивным расстройствам.

В таком случае пациенту необходима профессиональная помощь — ему назначают антидепрессанты, успокаивающие препараты и т.д.

Также есть информация о том, что у некоторых людей коронавирус временно нарушает когнитивные функции мозга — память, внимание, скорость мышления. В этом случае вам следует обратиться к неврологу.

Происходят изменения и в нервной системе, отвечающей, в частности, за иннервацию всех сосудов и сердца. Воспаление эндотелия сосудов может быть связано с Covid-19. Именно поэтому как дети, так и взрослые, выздоровевшие после коронавируса, жалуются на одышку и учащенное сердцебиение.

Известный факт и то, что одним из последствий коронавируса является возникновение панических атак. У пациентов, которые и ранее страдали от панических атак, они могут участиться.

Если вас интересует больше информации о том, почему возникает паническая атака и как справиться с ней — читайте в нашем материале по ссылке.