Коронавірус в Україні: статистика захворювань та як Covid-19 впливає на нервову систему

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус в Україні та важливі факти про захворювання.

Протягом минулої доби в Україні виявили 5930 хворих на Covid-19, серед яких 373 — діти.

Від наслідків недуги померло 278 українців. 10 369 осіб одужали. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок четверга, 30 грудня.

Водночас від початку пандемії на коронавірус в Україні захворіло 3 660 620 осіб, з них 3 460 249 одужали, ще 95 690 — летальні випадки.

Як коронавірус впливає на нервову систему людини

У людей, які перехворіли на коронавірус, часто спостерігають проблеми в роботі центральної нервової системи. Зокрема, Covid-19 спрацьовує, як тригер, в людей, які були приховано схильні до тривожно-депресивних розладів.

У такому разі пацієнтові потребується професійна допомога — йому призначають антидепресанти, заспокійливі препарати тощо.

Також є інформація про те, що в декого коронавірус тимчасово порушує когнітивні функції мозку — пам’ять, увагу, швидкість мислення. У цьому разі вам варто звернутися до невролога.

Відбуваються зміни і в нервовій системі, яка відповідає, зокрема, за іннервацію всіх судин і серця. Так, запалення ендотелію судин може бути пов’язане з Covid-19. Саме через це як діти, так і дорослі, що одужали після коронавірусу, скаржаться на задишку та прискорене серцебиття.

Відомий факт і те, що одним із наслідків коронавірусу є виникнення панічних атак. У тих пацієнтів, які й раніше мали панічні атаки, вони можуть почастішати.

Якщо вас цікавить більше інформації про те, чому виникає панічна атака та як її подолати — читайте у нашому матеріалі за посиланням.