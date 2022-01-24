Коронавирус в Украине: статистика заболеваний и какая область переходит в красную зону

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом в Украине и важные факты о заболевании.
За прошедшие сутки в Украине выявили 12 915 больных Covid-19, среди которых 1826 — дети.
От последствий недуга умерло 67 украинцев. 2430 человек выздоровели. Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины по состоянию на утро понедельника, 24 января.
В то же время с начала пандемии коронавирусом в Украине заболело 3 870 370 человек, из них 3 585 338 выздоровели, еще 99 282 — летальные случаи.
С сегодняшнего дня в Ивано-Франковской области начнет действовать красный уровень эпидбезопасности.
Как информирует Минздрав, соответствующее решение было принято во время заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС.
Сейчас там превышено большинство показателей, по которым медики определяют границу эпидемической опасности.
В частности, речь идет о коэффициенте выявления случаев инфицирования, уровне и динамике госпитализаций.
Напомним, что красный уровень эпидбезопасности предполагает ряд ограничений, которые вводятся в регионе.
Так, запрещается:
Отмечается, что эти ограничения не будут действовать, если 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) указанных заведений (мероприятий) будут полностью иммунизированы и будут иметь зеленый Covid-сертификат.
Либо отрицательный результат тестирования на Covid-19 (ПЦР или тест на антиген) или сертификат о выздоровлении от коронавирусной болезни.
Работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на красном уровне не ограничивается, однако обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил.
Еще раз хотим подчеркнуть, что ни один вирус нельзя вылечить антибиотиками — ни грипп, ни простуду (ОРВИ), ни коронавирус.
Если вы неоднократно сталкивались с дилеммой, принимать или не принимать эти медпрепараты, советуем почитать, когда действительно нужно пить антибиотики.