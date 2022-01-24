Коронавирус в Украине: статистика заболеваний и какая область переходит в красную зону

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом в Украине и важные факты о заболевании.

За прошедшие сутки в Украине выявили 12 915 больных Covid-19, среди которых 1826 — дети.

От последствий недуга умерло 67 украинцев. 2430 человек выздоровели. Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины по состоянию на утро понедельника, 24 января.

В то же время с начала пандемии коронавирусом в Украине заболело 3 870 370 человек, из них 3 585 338 выздоровели, еще 99 282 — летальные случаи.

Прикарпатье переходит в красную зону эпидбезопасности

С сегодняшнего дня в Ивано-Франковской области начнет действовать красный уровень эпидбезопасности.

Как информирует Минздрав, соответствующее решение было принято во время заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС.

Сейчас там превышено большинство показателей, по которым медики определяют границу эпидемической опасности.

В частности, речь идет о коэффициенте выявления случаев инфицирования, уровне и динамике госпитализаций.

Напомним, что красный уровень эпидбезопасности предполагает ряд ограничений, которые вводятся в регионе.

Так, запрещается:

работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов на вынос;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.п.;

работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

Отмечается, что эти ограничения не будут действовать, если 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) указанных заведений (мероприятий) будут полностью иммунизированы и будут иметь зеленый Covid-сертификат.

Либо отрицательный результат тестирования на Covid-19 (ПЦР или тест на антиген) или сертификат о выздоровлении от коронавирусной болезни.

Работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на красном уровне не ограничивается, однако обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил.

Еще раз хотим подчеркнуть, что ни один вирус нельзя вылечить антибиотиками — ни грипп, ни простуду (ОРВИ), ни коронавирус.

Если вы неоднократно сталкивались с дилеммой, принимать или не принимать эти медпрепараты, советуем почитать, когда действительно нужно пить антибиотики.