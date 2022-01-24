Коронавірус в Україні: статистика захворювань та яка область переходить до червоної зони

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус в Україні та важливі факти про захворювання.

Протягом минулої доби в Україні виявили 12 915 хворих на Covid-19, серед яких 1826 — діти.

Від наслідків недуги померло 67 українців. 2430 осіб одужали. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок понеділка, 24 січня.

Водночас від початку пандемії на коронавірус в Україні захворіло 3 870 370 осіб, з них 3 585 338 одужали, ще 99 282 — летальні випадки.

Прикарпаття переходить у червону зону епіднебезпеки

Відсьогодні в Івано-Франківській області почне діяти червоний рівень епіднебезпеки.

Як інформує МОЗ, відповідне рішення ухвалили під час засідання Державної комісії ТЕБ та НС.

Наразі там перевищено більшість показників, за якими медики визначають межу епідемічної небезпеки.

Зокрема, йдеться про коефіцієнт виявлення випадків інфікування, рівень та динаміку госпіталізацій.

Нагадаємо, що червоний рівень епіднебезпеки передбачає ряд обмежень, які запроваджуються в регіоні.

Так, забороняється:

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

робота закладів освіти, крім дитячих садків і початкових класів шкіл;

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Зазначається, що ці обмеження не діятимуть, якщо 100% співробітників (організаторів) та відвідувачів (учасників) вказаних закладів (заходів) будуть повністю імунізовані та матимуть зелений Covid-сертифікат.

Або негативний результат тестування на Covid-19 (ПЛР або тест на антиген) чи сертифікат про одужання від коронавірусної хвороби.

Робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів на червоному рівні не обмежується, проте обов’язковим залишається дотримання протиепідемічних правил.

Укотре хочемо наголосити, що жоден вірус не можна вилікувати антибіотиками — ані грип, ані застуду (ГРВІ), ані коронавірус.

Якщо ви неодноразово стикалися з дилемою, вживати чи не вживати ці медпрепарати, радимо почитати, коли дійсно треба пити антибіотики.