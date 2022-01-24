Здоров'я та краса

Коронавірус в Україні: статистика захворювань та яка область переходить до червоної зони

Ніна Гербич, редакторка сайту 24 Січня 2022, 10:45
Коронавірус 24 січня: статистика захворювань COVID-19 в Україні
Фото: Pexels

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