Полезно знать: куда заливать кондиционер в стиральной машине

Кондиционер для одежды часто используется при стирке для приятного аромата на ткани. Но иногда можно спутать отделение в стиральной машинке, из-за чего одежда и не постирается, и не будет соответствующего свежего аромата.

Куда заливать кондиционер в стиральной машинке — читай дальше.

Зачем нужен кондиционер для белья

На самом деле кондиционер в стирке не обязателен. Однако с ним одежда лучше сохраняет цвет при стирке, ароматизирует, а после высыхания ткань становится менее статической и защищенной от впитывания загрязнений.

Сейчас также смотрят

К тому же кондиционер смягчает ткань, придает ей блеск.

Однако нецелевое использование и игнорирование инструкции может наоборот повредить волокна ткани, а запах станет навязчивым. Также большое количество кондиционера для стирки может не отстираться во время ополаскивания.

Куда заливать кондиционер в стиральной машине

В действительности все очень просто. Для того чтобы понять, куда наливать кондиционер для стирки, нужно посмотреть на отсеки в твоей стиралке.

Заливать кондиционер нужно в тот отсек, на котором изображен цветок.

Заливать кондиционер сразу в барабан стиральной машины не рекомендуется, поскольку перед прямым контактом с одеждой концентрат должен быть разведен водой.

При полной загрузке барабана можно добавить не более двух колпачков средства. Детальнее об этом можно ознакомиться непосредственно в инструкции к стиральной машине.

Летом мы часто стираем свою зимнюю одежду, чтобы она лучше высохла и была готова к сезону. Как стирать пуховик в стиральной машине, мы писали в нашем другом материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!