Корисно знати: куди заливати кондиціонер у пральній машині

Кондиціонер для одягу часто використовується при пранні задля приємного аромату на тканині. Та інколи можна сплутати відділення у пральній машинці, через що одяг і не попреться, і не матиме відповідного свіжого аромату.

Куди заливати кондиціонер у пральній машинці — читай далі.

Навіщо потрібен кондиціонер для білизни

Насправді кондиціонер у пранні не є обов’язковим. Одначе з ним одяг краще зберігає колір при пранні, ароматизує, а після висихання тканина стає менш статичною та захищеною від вбирання забруднень.

До того ж кондиціонер пом’якшує тканину, надає їй блиску.

Однак нецільове використання та ігнорування інструкції може навпаки, пошкодити волокна тканини, а запах стане нав’язливим. Також велика кількість кондиціонера для прання може не випратися під час ополіскування.

Куди заливати кондиціонер у пральній машині

Насправді все дуже просто. Для того, аби зрозуміти, куди наливати кондиціонер для прання, треба подивитися на відсіки у твоїй пралці.

Заливати кондиціонер треба у той відсік, на якому зображена квітка.

Заливати кондиціонер одразу в барабан пральної машини не рекомендується, оскільки перед прямим контактом з одягом концентрат має бути розведений водою.

При повному завантаженні барабана можна додати не більше, ніж два ковпачки засобу. Детальніше про це можна ознайомитися безпосередньо в інструкції до пральної машини.

Влітку ми часто перемо свій зимовий одяг, аби він краще висохнув та був готовий до сезону. Як прати пуховик у пральній машині, ми писали в нашому іншому матеріалі.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!