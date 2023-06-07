Корисно знати: куди заливати кондиціонер у пральній машині

Кондиціонер для одягу часто використовується при пранні задля приємного аромату на тканині. Та інколи можна сплутати відділення у пральній машинці, через що одяг і не попреться, і не матиме відповідного свіжого аромату.
Куди заливати кондиціонер у пральній машинці — читай далі.
Насправді кондиціонер у пранні не є обов’язковим. Одначе з ним одяг краще зберігає колір при пранні, ароматизує, а після висихання тканина стає менш статичною та захищеною від вбирання забруднень.
До того ж кондиціонер пом’якшує тканину, надає їй блиску.
До того ж кондиціонер пом’якшує тканину, надає їй блиску.
Однак нецільове використання та ігнорування інструкції може навпаки, пошкодити волокна тканини, а запах стане нав’язливим. Також велика кількість кондиціонера для прання може не випратися під час ополіскування.
Насправді все дуже просто. Для того, аби зрозуміти, куди наливати кондиціонер для прання, треба подивитися на відсіки у твоїй пралці.
Заливати кондиціонер треба у той відсік, на якому зображена квітка.
Заливати кондиціонер треба у той відсік, на якому зображена квітка.
Заливати кондиціонер одразу в барабан пральної машини не рекомендується, оскільки перед прямим контактом з одягом концентрат має бути розведений водою.
При повному завантаженні барабана можна додати не більше, ніж два ковпачки засобу. Детальніше про це можна ознайомитися безпосередньо в інструкції до пральної машини.
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