Правила ламинирования волос в домашних условиях: никакого желатина и растительных масел

Ухоженные и шелковистые волосы — это подарок генетики или длительная работа по уходу за ними. Но иметь ровные прядки можно не только после посещения салона красоты.
Популярным среди предложений парикмахеров стало ламинирование волос. Как его сделать в домашних условиях — объясняем дальше.
Перед началом работы стоит обратить внимание: лучше такие процедуры делать в салонах, где мастер подберет тебе необходимый уход после ламинирования. Также ты всегда можешь поискать подходящие шампуни и маски в магазинах, чтобы добиваться салонного эффекта.
Если профессиональное ламинирование пока тебе не подходит — попробуй наш безопасный для волос рецепт ламинирования волос в домашних условиях.
Помни: рецепты с желатином, яйцом и растительными маслами вредят твоим волосам, разрушают их структуру, тяготят и рвут.
Помни: рецепты с желатином, яйцом и растительными маслами вредят твоим волосам, разрушают их структуру, тяготят и рвут.
Рецепт ламинирования волос дома — дальше в материале.
Кокосовое молоко не только дает невероятный результат ламинирования, но и приносит пользу волосам и коже головы.
Известно, что оно хорошо питает, увлажняет и насыщает витамином Е. Кстати, при сухости на участках кожи используй кокосовое масло.
Pexels
После маски помой волосы своим шампунем. Высуши феном и наслаждайся эффектом.
Также не забывай об уходе за волосами. Как правильно ухаживать за волосами в домашних условиях раньше объясняла трихолог — читай ее советы в нашем материале.
Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!