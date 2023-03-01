Правила ламинирования волос в домашних условиях: никакого желатина и растительных масел

Ухоженные и шелковистые волосы — это подарок генетики или длительная работа по уходу за ними. Но иметь ровные прядки можно не только после посещения салона красоты.

Популярным среди предложений парикмахеров стало ламинирование волос. Как его сделать в домашних условиях — объясняем дальше.

Ламинирование волос в домашних условиях

Перед началом работы стоит обратить внимание: лучше такие процедуры делать в салонах, где мастер подберет тебе необходимый уход после ламинирования. Также ты всегда можешь поискать подходящие шампуни и маски в магазинах, чтобы добиваться салонного эффекта.

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Если профессиональное ламинирование пока тебе не подходит — попробуй наш безопасный для волос рецепт ламинирования волос в домашних условиях.

Помни: рецепты с желатином, яйцом и растительными маслами вредят твоим волосам, разрушают их структуру, тяготят и рвут.

Рецепт ламинирования волос дома — дальше в материале.

Ламинирование волос дома кокосовым молоком

Кокосовое молоко не только дает невероятный результат ламинирования, но и приносит пользу волосам и коже головы.

Известно, что оно хорошо питает, увлажняет и насыщает витамином Е. Кстати, при сухости на участках кожи используй кокосовое масло.

Ламинирование волос в домашних условиях: рецепт

Ингредиенты:

кокосовое молоко;

лимонный сок;

эфирное масло эвкалипта.

Приготовление:

Вылией молоко в емкость. Подожди, пока на поверхности не появится загустевший слой, сними его ложкой. Добавь к молоку сок одного лимона и добавь несколько капель эфирного масла. Тщательно перемешай и поставь в холодильник до загустения массы. Нанеси щеточкой по всей длине волос и оставь на один час.

После маски помой волосы своим шампунем. Высуши феном и наслаждайся эффектом.

Также не забывай об уходе за волосами. Как правильно ухаживать за волосами в домашних условиях раньше объясняла трихолог — читай ее советы в нашем материале.

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