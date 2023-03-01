Правила ламінування волосся в домашніх умовах: жодного желатину та рослинних олій

Доглянуте та шовковисте волосся — це подарунок генетики або довготривала робота догляду за ним. Та мати рівні прядки можливо не лише після відвідин салону краси.
Популярним серед пропозицій перукарів стало ламінування волосся. Як його зробити в домашніх умовах — пояснюємо далі.
Перед початком роботи варто звернути увагу: найкраще такі процедури робити в салонах, де майстер підбере тобі необхідний догляд після ламінування. Також ти завжди можеш пошукати відповідні шампуні та маски у магазинах, аби досягати салонного ефекту.
Якщо ж професійне ламінування поки що тобі не підходить — спробуй наш безпечний для волосся рецепт ламінування волосся в домашніх умовах.
Пам’ятай: рецепти із желатином, яйцем та рослинними оліями шкодять твоєму волоссю, руйнують його структуру, обтяжують та рвуть.
Пам’ятай: рецепти із желатином, яйцем та рослинними оліями шкодять твоєму волоссю, руйнують його структуру, обтяжують та рвуть.
Рецепт ламінування волосся вдома — далі у матеріалі.
Кокосове молоко не тільки дає неймовірний результат ламінування, але і приносить користь волоссю та шкірі голови.
Відомо, що воно гарно живить, зволожує та насичує вітаміном Е. До речі, при сухості на ділянках шкіри — використовуй кокосове масло.
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Після маски помий волосся своїм шампунем. Висуши феном та насолоджуйся ефектом.
Також не забувай про догляд за волоссям. Як правильно доглядати за волоссям у домашніх умовах раніше пояснювала трихологиня — читай її поради у нашому матеріалі.
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