Лучшие методы ухода за кожей осенью в городских условиях: объясняет косметолог

Правильный и качественный уход за кожей — маст-хев в заботе о себе осенью. В этот период важно защитить кожу от внешних факторов: ветра, дождя и т.д. Лучшие методы ухода за кожей осенью в городских условиях найдешь в нашем материале.
Косметолог Божена Пьясецкая утверждает, что осень — время года резких перепадов температуры, дождя, холодного ветра, сухого воздуха в помещениях, авитаминоза.
Это все отрицательно влияет на кожу лица. Как результат, из-за таких климатических условий кожа становится сухой, шелушится, появляются сыпи. Осенью уход за кожей должен быть не таким, как весной или летом.
Для того чтобы лицо выглядело в это время года как можно привлекательнее, необходимо его тщательно очищать и увлажнять.
Для того чтобы лицо выглядело в это время года как можно привлекательнее, необходимо его тщательно очищать и увлажнять.
Полноценный уход за кожей осенью должен состоять из следующих основных элементов: защита, питание, увлажнение, а также очищение и тонизация.
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