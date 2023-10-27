Лучшие методы ухода за кожей осенью в городских условиях: объясняет косметолог

Правильный и качественный уход за кожей — маст-хев в заботе о себе осенью. В этот период важно защитить кожу от внешних факторов: ветра, дождя и т.д. Лучшие методы ухода за кожей осенью в городских условиях найдешь в нашем материале.

Лучшие методы ухода за кожей осенью: на что важно обратить внимание

Косметолог Божена Пьясецкая утверждает, что осень — время года резких перепадов температуры, дождя, холодного ветра, сухого воздуха в помещениях, авитаминоза.

Это все отрицательно влияет на кожу лица. Как результат, из-за таких климатических условий кожа становится сухой, шелушится, появляются сыпи. Осенью уход за кожей должен быть не таким, как весной или летом.

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Для того чтобы лицо выглядело в это время года как можно привлекательнее, необходимо его тщательно очищать и увлажнять.

Полноценный уход за кожей осенью должен состоять из следующих основных элементов: защита, питание, увлажнение, а также очищение и тонизация.

Эффективный уход за кожей осенью: ТОП-7 лайфхаков

SPF. Защита от УФ требуется круглый год, а не только в жару. Поэтому продолжай использовать продукты с SPF. Кислоты. Очень эффективные компоненты ухода, но летом желательно отказываться от их использования, потому что они несовместимы с ярким солнышком. Теперь же, когда солнца все меньше, добавлять эффективные кислоты в уход можно смело. При этом лучше не использовать домашние кислоты, рецепты которых можно найти в интернете. Они не только не эффективны, но и повреждают кожу лица. Углубляй уход. Если летом не хочется перегружать кожу дополнительными этапами, то осенью — наоборот. Добавляй в уход эффективные сыворотки и фиксируй их качественным кремом. Разнообразный уход. Утром выбирай сыворотку и крем для увлажнения и улучшения текстуры кожи, а вечером — освещающие и разглаживающие морщинки. Так за более короткий срок ты будешь решать больше проблем с кожей. Тонизация. Пропускать этап тонизации — настоящее преступление против своей кожи. Особенно — пропускать этап тонизации в холодный период года. Он является необходимым этапом базового ухода, благодаря которому попадают другие продукты внутрь кожи. Если же пренебречь тоником, кремы могут просто не проникнуть вглубь кожи и высохнуть на ее поверхности, так и не выполнив своих основных функций. Нежная очистка. Если летом нам хочется как можно тщательнее очистить кожу через пот и активные выделения сальных желез, то осенью желательно выбирать гораздо более нежную очистку: кожа становится более склонной к раздражениям. Пенки и нежные гели без SLS — идеальный выбор. Последний по номеру, но первый по важности пункт: красота начинается изнутри. Ни одна баночка с кремом не избавит от морщин, если ты не пьешь достаточное количество воды. Никакие кислоты не выровняют тон лица, если у тебя серьезный дефицит витаминов. Ни один крем не улучшит текстуру кожи, если у тебя не отлажено питание.

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