Найкращі методи догляду за шкірою восени у міських умовах: пояснює косметологиня

Правильний та якісний догляд за шкірою — маст-хев у турботі про себе восени. В цей період важливо захистити шкіру від зовнішніх факторів: вітру, дощу та ін. Найкращі методи догляду за шкірою восени у міських умовах знайдеш у нашому матеріалі.

Найкращі методи догляду за шкірою восени: на що важливо звернути увагу

Косметологиня Божена П‘ясецька стверджує, що осінь — пора року різких перепадів температури, дощу, холодного вітру, сухого повітря в приміщеннях, авітамінозу.

Це все негативно впливає на шкіру обличчя. Як результат, через такі кліматичні умови шкіра стає сухою, лущиться, з’являються висипи. Восени догляд за шкірою повинен бути не таким, як весною або влітку.

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Для того щоб обличчя виглядало у цю пору року якомога привабливіше, необхідно його ретельно очищувати та зволожувати.

Повноцінний догляд за шкірою восени має складатися з таких основних елементів: захист, живлення, зволоження, а також очищення і тонізація.

Ефективний догляд за шкірою восени: ТОП-7 лайфхаків

SPF. Захист від УФ потрібен цілий рік, а не лише в спеку. Тому продовжуй використовувати продукти з SPF. Кислоти. Дуже ефективні компоненти догляду, але влітку бажано відмовлятися від їхнього використання, бо вони несумісні з яскравим сонечком. Тепер же, коли сонця все менше, додавати ефективні кислоти в догляд можна сміливо. При цьому, краще не використовувати домашні кислоти, рецепти яких можна знайти в інтернеті. Вони не тільки не ефективні, а й пошкоджують шкіру обличчя. Поглиблюй догляд. Якщо влітку не хочеться перенавантажувати шкіру додатковими етапами, то восени — навпаки. Додавай у догляд ефективні сироватки та фіксуй їхню дію якісним кремом. Різноманітний догляд. Вранці обирай сироватку й крем для зволоження й покращення текстури шкіри, а ввечері — такі, що освітлюють і розгладжують зморшки. Так за коротший термін ти вирішуватимеш більше проблем зі шкірою. Тонізація. Пропускати етап тонізації — справжній злочин проти своєї шкіри. Особливо — пропускати етап тонізації в холодний період року. Він є необхідним етапом базового догляду, завдяки якому потрапляють інші продукти всередину шкіри. Якщо ж знехтувати тоніком, креми можуть просто не проникнути вглиб шкіри й висохнути на її поверхні, так і не виконавши своїх основних функцій. Делікатне очищення. Якщо влітку нам хочеться якомога ретельніше очистити шкіру через піт і активні виділення сальних залоз, то восени бажано обирати набагато ніжніше очищення: шкіра стає більш схильною до подразнень. Пінки та ніжні гелі без SLS — ідеальний вибір. Останній за номером, але перший за важливістю пункт: краса починається зсередини. Жодна баночка з кремом не врятує від зморшок, якщо ти не п’єш достатню кількість води. Жодні кислоти не вирівняють тон обличчя, якщо в тебе серйозний дефіцит вітамінів. Жоден крем не покращить текстуру шкіри, якщо в тебе не налагоджене харчування.

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