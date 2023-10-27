Найкращі методи догляду за шкірою восени у міських умовах: пояснює косметологиня

Правильний та якісний догляд за шкірою — маст-хев у турботі про себе восени. В цей період важливо захистити шкіру від зовнішніх факторів: вітру, дощу та ін. Найкращі методи догляду за шкірою восени у міських умовах знайдеш у нашому матеріалі.
Косметологиня Божена П‘ясецька стверджує, що осінь — пора року різких перепадів температури, дощу, холодного вітру, сухого повітря в приміщеннях, авітамінозу.
Це все негативно впливає на шкіру обличчя. Як результат, через такі кліматичні умови шкіра стає сухою, лущиться, з’являються висипи. Восени догляд за шкірою повинен бути не таким, як весною або влітку.
Для того щоб обличчя виглядало у цю пору року якомога привабливіше, необхідно його ретельно очищувати та зволожувати.
Для того щоб обличчя виглядало у цю пору року якомога привабливіше, необхідно його ретельно очищувати та зволожувати.
Повноцінний догляд за шкірою восени має складатися з таких основних елементів: захист, живлення, зволоження, а також очищення і тонізація.
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