Отримаєш лущення чи сяяння? Як використовувати вітамін С в догляді за шкірою та чи варто це робити

Ми вчимося доглядати своєю шкірою чи не з найменших років, і все одно навіть у найбільш досвідчених користувачів та користувачок різних засобів, які часом видаються справді чарівними, виникає чимало питань. Досить популярними стають косметичні продукти, що містять певні корисні елементи, зокрема й вітамін С. Та чи можна його використовувати в догляді за шкірою та як це правильно робити?

Вітамін С в догляді за шкірою

Хоча щодо використання вітаміну С в догляді за шкірою й виникають сумніви, але лікарка-естетик докторка Маріям Замані запевняє у коментарі Vogue, що це незамінний потужний антиоксидант, який здатний забезпечити ефективний захист шкіри від забруднень та інших шкідливих факторів, зокрема сонячного проміння.

Також вітамін С може стимулювати вироблення колагену, розгладжувати шкіру, боротись з пігментацією та запаленнями, поліпшити процес загоєння, підвищити ефективність сонцезахисного крему, позбутись постакне та зморшок. Тож цей інгредієнт здатен зберегти шкіру сильною та сяючою.

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Деколи можуть виникати побоювання, що засоби з цим інгредієнтом можуть викликати лущення та висипання. Однак саме протизапальні та антиоксидантні властивості вітаміну допоможуть цих симптомів позбутись, якщо шкіра буде добре реагувати на його застосування.

Однак варто не забувати, що існує ймовірність індивідуальної несприйнятливості, тому варто перед використанням засобів з вітаміном С протестувати його.

Навіть якщо сильної алергічної реакції не буде спостерігатись, краще перші два тижні обережно ставитись до використання засобів з вітаміном С, оскільки шкіра цей час має звикати до нього.

Найчастіше косметичні засоби з цим інгредієнтом можна побачити у формі сироватки. Хоча також можна використовувати зволожуючі креми з ним.

Добре буде перший час наносити ці засоби на ніч та слідкувати за відчуттями. Якщо дискомфорту не виникне, тоді можна почати використовувати його зранку хоч щодня, якщо шкіра буде добре його сприймати.

Просте слово вітаміни вже давно стало міцно асоціюватись з поняттям користі. Хтось навіть полюбляє на перехідний сезон готувати цілий арсенал вітамінів. Та не завжди така надмірність може бути в користь. Читай, коли краще пити вітаміни та чому це важливо.

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