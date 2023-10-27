Получишь шелушение или сияние? Как использовать витамин С в уходе за кожей и стоит ли это делать

Мы учимся ухаживать за своей кожей чуть ли не с самых маленьких лет и все равно даже у самых опытных пользователей разных средств, которые порой кажутся действительно волшебными, возникает немало вопросов. Достаточно популярными становятся косметические продукты, содержащие определенные полезные элементы, в том числе и витамин С. Но можно ли его использовать в уходе за кожей и как это правильно делать?

Витамин С в уходе за кожей

Хотя относительно использования витамина С в уходе за кожей и возникают сомнения, но врач-эстетик доктор Мариям Замани уверяет в комментарии Vogue, что это незаменимый мощный антиоксидант, способный обеспечить эффективную защиту кожи от загрязнений и других вредных факторов, в частности — солнечных лучей.

Также витамин С может стимулировать выработку коллагена, разглаживать кожу, бороться с пигментацией и воспалениями, улучшить процесс заживления, повысить эффективность солнцезащитного крема, избавиться от постакне и морщин. Этот ингредиент способен сохранить кожу сильной и сияющей.

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Иногда люди могут опасаться, что средства с этим ингредиентом могут вызвать шелушение и сыпь. Однако именно противовоспалительные и антиоксидантные свойства витамина помогут избавиться от этих симптомов, если кожа будет хорошо реагировать на его применение.

Однако следует не забывать, что существует вероятность индивидуальной невосприимчивости, поэтому следует перед использованием средств с витамином С протестировать его.

Даже если сильная аллергическая реакция не будет наблюдаться, лучше первые две недели осторожно относиться к использованию средств с витамином С, поскольку кожа это время должна привыкать к нему.

Чаще косметические средства с этим ингредиентом можно увидеть в форме сыворотки. Хотя можно использовать увлажняющие кремы с ним.

Хорошо будет первое время наносить эти средства на ночь и следить за ощущениями. Если дискомфорт не возникнет, тогда можно начать использовать его с утра хоть ежедневно, если кожа будет хорошо его воспринимать.

Простое слово витамины уже давно стало крепко ассоциироваться с понятием пользы. Кто-то даже любит на переходный сезон готовить целый арсенал витаминов. Но не всегда такое излишество может быть в пользу. Читай, когда лучше пить витамины и почему это важно.

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