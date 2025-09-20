“Я еще не бабулька”: подборка лучших хобби для пенсионеров

После выхода на пенсию жизни немалого количества украинцев становятся не такими яркими и социально активными, как были во время работы. К сожалению, значительная часть пенсионеров выбирает тихую старость рядом с телевизором, утренними прогулками на рынок или разговорами на лавочке под подъездом.

Но мы сами влияем на то, насколько яркой есть наша жизнь. И изменить ее — не так сложно, как кажется. Какие хобби подойдут для людей старшего возраста и как они могут улучшить здоровье мозга и тела? Об этом и больше рассказали в блоге Марты Стюарт.

Лучшие хобби для пенсионеров: подборка

Сделать свою жизнь более качественной и счастливой — никогда не поздно. Немало времени на это появляется на пенсии. Это прекрасное время можно использовать на пользу себе, своему здоровью — физическому и ментальному. У многих появляется свободное время на хобби, подработку, новые интересы в жизни.

Но лучшим выбором и инвестицией в себя есть хобби, которые увеличивают продолжительность жизни. И такие существуют! 700 тысяч американских пенсионеров в 2023 году приняли участие в исследовании. Его результаты показали, что есть восемь полезных привычек, которые могут увеличить продолжительность жизни на 24 года!

Они одинаково хорошо работают на продолжительность жизни, начиная с 40, 50 или 60 лет. Рекомендации не удивят: правильное питание, спорт, сбалансированный сон, отказ от алкоголя и сигарет, активная социальная жизнь и уменьшение факторов стресса. Соблюдение такого баланса действительно продлевает жизнь.

Но есть и хобби, которые помогут жить дольше. Выбери хотя бы одно из них и начни наслаждаться жизнью на пенсии.

Хождение

Для увеличения объема мозга и повышения нейропластичности достаточным будет даже обычное хождение. Устраивай себе хотя бы часовую прогулку на свежем воздухе или на беговой дорожке. Те пенсионеры, которые ведут более активный образ жизни, имеют меньше рисков смерти, чем те, кто ведет малоподвижный образ жизни.

Наибольшая польза от ходьбы и игр с ракетками (теннис, настольный теннис, бадминтон). Минимально нужно делать 4000 шагов в день.

Раньше я была поклонницей высокоинтенсивных тренировок, но теперь считаю, что ходьба — лучший из возможных видов активности, — говорит профессор геронтологии и гериатрической медицины в Медицинской школе Университета Уэйк-Форест Лора Д. Бейкер.

Минимальный спорт

Полезно не только хождение, но и любой спорт. Но тебе необязательно тратить все силы на спортивной площадке! Достаточно просто немного увеличить нагрузку. Это может быть йога, стретчинг, танцы, плавание.

К слову, МРТ мозга показывает, что люди, занимающиеся спортом в старшем возрасте, имеют лучшие показатели, отвечающие за рассуждения, планирование и самоконтроль.

Изучение иностранного языка

На пенсии у тебя точно найдется по крайней мере час в день, чтобы учить любой язык мира. Это не только интересно, но и изрядно развивает мозг. Ты можешь изучать язык онлайн — проходить тесты и курсы, а еще — смотреть фильмы на испанском, английском, немецком или китайском.

Впоследствии новый язык позволит тебе свободно общаться и заводить онлайн-друзей за границей. Или даже поехать в страну мечты и завести друзей там.

Изучение нового на протяжении всей жизни оказывает нейропротекторное действие, говорит доктор философии и директор Центра когнитивных исследований и здоровья мозга в Северо-Восточном университете Арт Крамер.

Шитье из лоскутов или фотография

Исследование доктора философии и директора исследований Центра долголетия Техасского университета в Далласе Дениз К. Парк показало, что шитье из лоскутков ткани или фотография способны активировать рабочую память, эпизодическую память и логическое мышление.

Пенсионеры, участвовавшие в исследовании, тратили на хобби шитья или фотографирования около 16 часов в неделю. Другая группа пожилых людей разгадывала кроссворды и общалась. Шитье и фотографирование принесло в разы больше пользы для мозга.

Видеоигры

Исследователи поделились, что пенсионеры, игравшие в Angry Birds, Super Mario 3D World на приставке Nintendo Wii U, имели улучшение памяти. На это ушел месяц игры. Для достижения эффекта нужно играть не менее 10-20 часов в месяц.

Получение образования

Пенсия может стать идеальным периодом, чтобы изучить то, что хотелось узнать всю жизнь. Ничего не мешает тебе поступить в университет и овладеть интересными науками. Но необязательно это должен быть университет, бросай себе вызов, чтобы каждый день узнавать что-нибудь новое.

Умственные вызовы активируют мозжечок, ответственный за более автоматическое и рефлекторное поведение. Помимо получения высшего образования можно попробовать курсы, центры развития и другие социальные центры, где можно набраться знаний. Лишними не будут курсы тактической медицины, стрельбы и т.п.

Обучение других

Философы объясняют, приобретать и передавать знания другим — совершенно разное. Когда тебе нужно кого-то чему-нибудь научить — тебе нужно владеть материалом на максимум. Так что на пенсии ты можешь прибегнуть к обучению других — музыке, рисованию, лепке или тому, что умеешь лучше всего.

Передавать знания — это поддерживать активность мозга и постоянно изучать что-то новое. А еще это новые знакомства и социализация, возможность подрабатывать дома.

Жонглирование

Подбрасывание шариков оказалось навыком, способным беречь здоровье мозга и тела. Обзор 11 исследований показал, что жонглирование улучшает нейропластичность (способность мозга реагировать на изменения и адаптироваться к ним). Можно учиться жонглировать с друзьями или внуками.

Танцы

Одним из лучших хобби для пенсионеров — танцы. Активные движения под музыку влияют на положительные изменения в гиппокампе (области мозга, связанной со старением). Помимо всего, танцы улучшают пластичность, выносливость, равновесие.

На танцах часто нужно изучать новые движения и запоминать связки, поэтому эти процессы положительно влияют на тело и мозг.

Полезная психологическая практика оказалась таковой и для пенсионеров. Уровень кортизола активнее повышается с возрастом, а возможность подумать обо всем, отпустить ситуацию, порефлексировать и проанализировать свою жизнь — чем, по сути, и есть mindfulness, является спасительным кругом.

Для пенсионеров полезными также станут домашнее животное, ведение дневника, йога или медитации.

