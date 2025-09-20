“Я ще не бабулька”: добірка найкращих хобі для пенсіонерів

Після виходу на пенсію життя чималої кількості українців стає не таким яскравим та соціально активним, як було під час роботи. На жаль, значна частка пенсіонерів вибирає тиху старість поруч із телевізором, ранковими прогулянками на ринок чи розмови на лавочці під під’їздом.

Та ми самі впливаємо на те, наскільки яскравим є наше життя. І змінити його — не так складно, як здається. Які хобі підійдуть для людей старшого віку і як вони можуть покращити здоров’я мозку та тіла? Про це та більше розповіли у блозі Марти Стюарт.

Кращі хобі для пенсіонерів: добірка

Зробити своє життя якіснішим і щасливішим — ніколи не пізно. Чимало часу на це зявляється на пенсії. Цей прекрасний час можна використати на користь собі, своєму здоров’ю — фізичному та ментальному. У багатьох з’являється вільний час на хобі, підробіток, нові інтереси у житті.

Та найкращим вибором й інвестицією у себе є хобі, які збільшують тривалість життя. І такі існують! 700 тисяч американських пенсіонерів у 2023 році взяли участь у дослідженні. Його результати показали, що є вісім корисних звичок, які можуть збільшити тривалість життя на 24 роки!

Вони однаково добре працюють на тривалість життя, якщо розпочинати у 40, 50 чи 60 років. Рекомендації не здивують: правильне харчування, спорт, збалансований сон, відмова від алкоголю та цигарок, активне соціальне життя і зменшення факторів стресу. Дотримання такого балансу справді продовжує життя.

Та є і хобі, що допоможуть жити довше. Вибери бодай одне з них, і почни насолоджуватися життям на пенсії.

Ходіння

Для збільшення об’єму мозку та підвищення нейропластичності достатнім буде навіть звичайне ходіння. Влаштовуй собі хоча б годинну прогулянку на свіжому повітрі або ж на біговій доріжці. Ті пенсіонери, які ведуть активніший спосіб життя, мають менше ризиків смерті, ніж ті, хто має малорухливий спосіб життя.

Найбільша користь від ходьби та ігор з ракетками (теніс, настільний теніс, бадмінтон). Мінімально потрібно робити 4000 кроків на день.

Раніше я була прихильницею високоінтенсивних тренувань, але тепер вважаю, що ходьба — найкращий із можливих видів активності, — каже професорка геронтології та геріатричної медицини в Медичній школі Університету Вейк-Форест Лора Д. Бейкер.

Мінімальний спорт

Корисним є не лише ходіння, а й будь-який спорт. Та тобі необов’язково витрачати усі сили на спортивному майданчику! Достатньо просто трохи збільшити навантаження. Це може бути йога, стретчинг, танці, плавання.

До слова, МРТ мозку показує, що ті люди, які займаються спортом у старшому віці, мають кращі показники, які відповідають за міркування, планування та самоконтроль.

Вивчення іноземної мови

На пенсії в тебе точно знайдеться принаймні година на день, аби вивчати будь-яку мову світу. Це не лише цікаво, а й неабияк розвиває мозок. Ти можеш вивчати мову онлайн — проходити тести та курси, а ще — дивитися фільми іспанською, англійською, німецькою чи китайською.

Згодом нова мова дасть тобі можливість вільно спілкуватися і заводити онлайн-друзів за кордоном. Чи навіть поїхати у країну мрії та завести друзів там.

Вивчення нового протягом усього життя має нейропротекторну дію, каже доктор філософії та директор Центру когнітивних досліджень та здоров’я мозку у Північно-Східному університеті Арт Крамер.

Шиття з клаптиків або фотографія

Дослідження докторки філософії та директорки досліджень Центру довголіття Техаського університету в Далласі Деніз К. Парк показало, що шиття з клаптиків тканини чи фотографія здатні активувати робочу пам’ять, епізодичну пам’ять та логічне мислення.

Пенсіонери, які брали участь у дослідженні, витрачали на хобі шиття чи фотографування близько 16 годин на тиждень. Інша група літніх людей розгадувала кросворди і спілкувалася. Шиття та фотографування принесло в рази більше користі для мозку.

Відеоігри

Дослідники поділилися, що пенсіонери, які грали в Angry Birds, Super Mario 3D World на приставці Nintendo Wii U, мали покращення пам’яті. На це пішов місяць гри. Для досягнення ефекту потрібно грати щонайменше 10-20 годин на місяць.

Здобування освіти

Пенсія може стати ідеальним періодом, аби вивчити те, що хотілося дізнатися все життя. Нічого не заважає тобі вступити в університет і опанувати цікаві науки. Та необов’язково це має бути університет, кидай собі виклик, аби щодня дізнаватися щось нове.

Розумові виклики активують мозочок, відповідальний за більш автоматичну та рефлекторну поведінку. Крім здобуття вищої освіти, можна спробувати курси, центри розвитку та інші соціальні центри, де можна набратися знань. Зайвими не будуть курси тактичної медицини, стрільби тощо.

Навчання інших

Філософи пояснюють, здобувати і передавати знання іншим — зовсім різне. Коли ти маєш когось чогось навчати — повинен володіти матеріалом на максимум. Тож на пенсії ти можеш вдатися до навчання — музики, малювання, ліплення або того, що вмієш найкраще.

Передавати знання — це підтримувати активність мозку і постійно вивчати щось нове. А ще це нові знайомства і соціалізація, можливість підробітку вдома.

Жонглювання

Перекидання кульок виявилося навичкою, що здатна берегти здоров’я мозку та тіла. Огляд на 11 досліджень показав, що жонглювання покращує нейропластичність (здатність мозку реагувати на зміни та адаптуватися до них). Можна вчитися жонглювати з друзями чи онуками.

Танці

Одним з найкращих хобі для пенсіонерів є танці. Активні рухи під музику впливають на позитивні зміни у гіпокампі (області мозку, пов’язаної зі старінням). Крім усього, танці покращують пластичність, витривалість, рівновагу.

На танцях часто потрібно вивчати нові рухи та запам’ятовувати зв’язки, тож саме ці процеси позитивно впливають на тіло й мозок.

Корисна психологічна практика виявилася такою і для пенсіонерів. Рівень кортизолу активніше підвищується з віком, а можливість подумати про все, відпустити ситуацію, порефлексувати та проаналізувати своє життя — чим по суті є mindfulness, є рятівним кругом.

Для пенсіонерів корисними також стануть домашня тваринка, ведення щоденника, йога чи медитації.

