Благоприятные даты для смены имиджа: лунный календарь стрижек на август 2022

Ты можешь верить в это или нет, но Луна и ее фаза влияют на жителей Земли. В частности фаза Луны влияет на рост волос у человека. Поэтому часто девушки подбирают благоприятные даты для стрижки. Например, в убывающую Луну волосы долго сохраняют форму после укладки и медленно растут. А в растущую Луну волосы непостоянны — быстро растут и не держат форму.

Итак, мы расскажем о лунном календаре стрижек на август, чтобы твои волосы были послушными и хорошо росли.

Фазы Луны в Августе

Растущая Луна — 1-11 августа и 28-31 августа.

Убывающая Луна — 13-26 августа.

Удачные дни для стрижки: 1, 4, 8, 14, 18, 21, 23, 29, 31 августа.

Неудачные дни для любых процедур с волосами: 2, 5, 7, 12, 14, 16, 17, 20, 27, 30 августа.

Подробный календарь стрижек на август 2022

2 августа: от окрашивания волос лучше отказаться и предпочесть строгую и классическую прическу.

3 августа: благоприятный день, чтобы подстричь секущиеся кончики — волосы начнут быстрее расти.

4 августа: стрижка в этот день поможет ускорить рост волос и укрепить корни, а их покраска придаст привлекательности.

10 августа: красить волосы крайне нежелательно. Рекомендуется подстричь кончики — это ускорит рост волос и укрепит их корни.

15 августа: стрижка в этот день только замедлит рост волос, но может укрепить корни.

22 августа: если пострижешь кончики в этот день, то волосы будут расти медленно.

24 августа: положительный день для кардинального изменения имиджа. Новая прическа придаст обаяния твоему образу.

26 августа: рекомендуется не стричь волосы, а пройти оздоровительные процедуры.

28-29 августа: стрижка в этот день ускорит рост волос и укрепит их. В эти дни можно экспериментировать с формой, цветом и длиной.

Состояние нашего самочувствия также зависит от природных явлений. Чтобы быть готовым к любым негативным изменениям, надо знать заранее неблагоприятные даты. Ранее мы рассказывали о графике магнитных бурь на август 2022 года.

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