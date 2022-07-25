Сприятливі дати для зміни іміджу: місячний календар стрижок на серпень 2022

Ти можеш вірити в це чи ні, але Місяць та його фаза впливають на мешканців Землі. Зокрема фаза Місяця впливає на ріст волосся у людини. Тому часто дівчата підбирають сприятливі дати для стрижки. Наприклад, у спадний Місяць волосся довго зберігає форму після укладання і повільно росте. А в Місяць, що росте, волосся непостійне — швидко росте і не тримає форму.

Тож, ми розкажемо про місячний календар стрижок на серпень, щоб твоє волосся було слухняним й добре росло.

Фази Місяця у Серпні

Місяць, що росте — 1-11 серпня і 28-31 серпня.

Місяць — 13-26 серпня.

Вдалі дні для стрижки: 1, 4, 8, 14, 18, 21, 23, 29, 31 серпня.

Невдалі дні для будь-яких процедур із волоссям: 2, 5, 7, 12, 14 16, 17, 20, 27, 30 серпня.

Детальний календар стрижок на серпень 2022

2 серпня: від фарбування волосся краще відмовитися і віддати перевагу суворій та класичній зачісці.

3 серпня: сприятливий день, щоб підстригти посічені кінчики — волосся почне швидше рости.

4 серпня: стрижка в цей день допоможе прискорити ріст волосся і зміцнити корені, а його фарбування додасть привабливості.

10 серпня: фарбувати волосся вкрай небажано. Рекомендується підстригти кінчики — це прискорить зростання волосся і зміцнить його корені.

15 серпня: стрижка у цей день тільки уповільнить ріст волосся, проте може зміцнити корені.

22 серпня: якщо пострижеш кінчики у цей день, то волосся буде рости повільно.

24 серпня: позитивний день для кардинальної зміни іміджу. Нова зачіска додасть чарівності твоєму образу.

26 серпня: рекомендується не стригти волосся, а пройти оздоровчі процедури.

28-29 серпня: стрижка у цей день прискорить ріст волосся та зміцнить його. У ці дні можна експериментувати з формою, кольором та довжиною.

Стан нашого самопочуття також залежить від природних явищ. Щоб бути готовим до будь-яких негативних змін треба знати наперед несприятливі дати. Раніше ми розповідали про графік магнітних бур на серпень 2022.

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